Telian C More noussut Suomen suosituimmaksi kotimaiseksi suoratoistopalveluksi

C More on kirinyt toiseksi tilatuimmaksi suoratoistopalveluksi Netflixin jälkeen. Kuva: Koti ja media -tutkimus.







"Olemme supertyytyväisiä siihen, että C More on noussut kotimaisista suoratoistopalveluista suosituimmaksi. Tämä näkyy myös C Moren viihdetuotteiden tilaajamäärissä, jotka ovat kasvaneet 44 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ensi vuonna sama tahti kotimaisten C More -alkuperäissarjojen julkaisussa jatkuu, minkä ohella C More vastaa suomalaisten kysyntään kiinnostavalla urheilutarjonnalla ja kansainvälisillä laatusarjoilla. Lisäksi tuomme katsojille Nordisk Film -yhteistyön kautta kuukausittain kansainvälisiä huippuleffoja heti elokuvateatterien ensi-iltojen jälkeen", kertoo C Moren liiketoimintajohtaja Saara Pekkonen Telialta.



C Moren tilaajamääriä on saatu kasvatettu etenkin Telian liittymien avulla, sillä nämä voidaan hankkia yhdessä.



"Telian liittymän ja C More -palvelun yhdessä hankkineiden asiakkaiden määrä on vuodessa kasvanut 150 prosenttia. Panostamalla C Moreen ja sen sisältöihin voimme tarjota suomalaisille kokonaan uudenlaisia tuotteita ja erityisetuja, joita ei muualta saa. Tälle on selvästi tilausta", sanoo Telian tv-liiketoiminnasta Suomessa vastaava Olli-Pekka Takanen.



C More -suoratoistopalvelun liiketoiminta siirtyi Telialle alkuvuodesta. Tutkimuksen mukaan 56,5 prosenttia suomalaista tilaa maksullisia suoratoistopalveluita tai kanavapaketteja. Keskimäärin suomalaiset tilaavat kahta palvelua, joka kolmannessa kodissa kolmea tai useampaa. Tilaajista puolet käyttää vähintään yli 10 euroa kuussa ja viidennes jopa yli 25 euroa kuussa.Kyselyyn vastanneista 68 prosenttia tilaa Netflixiä. Tämän perässä tulee C More 32 prosentilla ja kolmantena on Ruutu+ 25 prosentilla.Lisätietoa Telian koti ja media -tutkimuksesta näet täältä (PDF).C Moren tilaajamääriä on saatu kasvatettu etenkin Telian liittymien avulla, sillä nämä voidaan hankkia yhdessä.Telian liittymäasiakkaille löytyy esimerkiksi edullinen C More TV