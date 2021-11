Steamissä käynnistynyt jälleen ale - syysale kestää viikon

Valven omistamassa Steamissä on alkanut syysale. Alessa on tarjouksia Steamin peleistä 1.12.2021 klo 20 asti Suomen aikaa.

Alennuksessa on tuhansia pelejä sekä lisäosia.Pelitarjoukset näkee suoraan Steamin etusivulta Näitä voi myös kätevästi selata SteamDB -sivuston kautta . Sivun kautta on helpompi bongata parhaat tarjoukset, sillä pelien kohdalla kerrotaan mikäli kyseessä on alin hinta vai onko peliä saanut aiemmin edullisemmin.Tarjousten lisäksi syysalen aikana voi osallistua kuudenteen vuosittaiseen Steam-palkintotapahtumaan. Tapahtumassa nimetään vuoden 2021 suosikkipelit kymmenessä kategoriassa ja tästä palkinnoksi saa kokemuspisteitä ja merkkejä profiiliin.