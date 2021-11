Ensifiilikset: Roomban huippu-uutuus, joka on Black Friday -tarjouksessa

Saimme tällä viikolla testiin iRobotin uusimman robotti-imurin, joka kiilaa samalla ominaisuuksiensa puolesta itsensä heti roboimureiden kärkikastiin.

on käytännössä Roomban seuraaja ainoalle viisi tähteä arvotselussamme saaneelle :lle. Roomba j7+:stä löytyy käytännössä lähes kaikki, mitä robotti-imureiden huipputasolta vuonna 2021 sopii toivoakin.Kuten muutkin Roomban kalliimman tason roboimurit, myös Roomba j7+ myydään kahtena eri versiona: perusmallisekä kalliimpi "plus-malli" Roomba j7+. Näiden kahden ero on ainoastaan siinä, että plus-mallin mukana toimitetaan Clean Base -lataustelakka. Clean Base -lataustelakka eroaa perinteisestä telakasta siinä, että lataustelakasta löytyy itsestään iso pölysäiliö. Siivouksen lopuksi Roomba j7+ osaa tyhjentää itse oman sisäisen pölysäiliönsä lataustelakan pölysäiliöön - näin ollen imurin omaa säiliötä ei tarvitse tyhjentää lainkaan. Käytännössä Clean Basen pölysäiliö on aiemmissa testeissämme täytynyt tyhjentää noin 3kk välein.Luonnollisesti Roomba j7:sta löytyvät myös älykkäät karttaominaisuudet, eli huoneita voi luoda karttaeditorin avulla ja robotin voi halutessaan komentaa siivoamaan vain halutun huoneen. Myös no-go -alueita voi luoda suoraan karttaeditorin avulla, eli siivouksen ulkopuolelle voi rajata vaikkapa koiran ruokailupisteen.Mutta se iso uutuus, jolla Roomba j7 ja Roomba j7+ erottuvat aiemmista Roomban malleista on esteiden väistö. Robon keulalla on led-valon avustama kamera, joka kuvaa robotin liikkeitä lattiaa pitkin. Kameran avulla robo havaitsee epäilyttävät esteet ja väistää niitä - olipa kyseessä sitten koirankakka tai lattialle unohtunut laturin johto.Roomba j7 -mallisto tuli Suomessa myyntiin vasta syyskuussa, mutta Black Fridayn ansiosta roboa saa jo nyt tarjouksessa:Perusmallin Roomba j7 maksoi vielä viikko sitten 799 euroa, mutta nyt sen saa halvimmillaan 549 eurolla Plus-malli, Roomba j7+, puolestaan maksoi julkaisuhetkellä silmiä kirvelevät 1099 euroa, mutta senkin hinta on tipahtanut jo noin 800 euron tasolle Ensituntuma Roomba j7+:aan oli positiviinen, kuten viime vuosina yleensäkin kalliimman pään roboimureiden kanssa on ollut tapana. Muotoilu on tuttua Roombaa, sovellus on fiksusti suomennettu ja WiFiin yhdistäminen toimii kuin ajatus.Koetestissä robo kartoitti kohdeasunnon ensin imuroimatta ja sen jälkeen pääsi työn touhuun. Ainakaan pariin koepalaksi jätettyyn esteeseen - kännykän laturiin ja yhteen kenkään - ei robo ensimmäisellä siivouskerralla jäänyt jumiin, vaan kiersi ne kiltisti, kuten pitääkin.Laaja arvostelumme uutuudesta on tulossa vuodenvaihteen tienoilla. Kuten robotti-imureiden arvostelujamme lueskelleet tietävät, testaamme roboimureita käytännön elämässä vähintään puolentoista kuukauden ajan, jotta osaamme antaa rehellisen mielipiteen kunkin laitteen soveltuvuudesta suomalaiseen kotiin.