Huhhuh: Et ikinä arvaa, mikä suomalaisten rakastama verkkopalvelu lopettaa!

Suosittu kotimainen Klikinsäästäjä -yhteisö on lopettamassa toimintaansa ylläpitäjien siirtyessä sivuun palvelun toiminnasta. Klikinsäästäjä on ollut etenkin Facebookissa muodostunut yhteisö, jossa käyttäjät ovat voineet ehdottaa parempia otsikoita ns. klikkiotsikoiden tilalle.

Klikinsäästäjä aloitti toimintansa vuonna 2015 ja vuosien saatossa sen ympärille on muodostunut yli 200 000 käyttäjän Facebook-yhteisö. Palvelu ei vain ole koskaan onnistunut menestyksekkäästi laajentamaan konseptiaan Facebook-yhteisön ulkopuolelle - ja oletettavasti ei ole myöskään tuottanut ylläpidolleen juurikaan tuloja.Klikinsäästäjien ideana on ollut torpata tämänkin uutisen alkuperäisen otsikon kaltaisia klikkiotsikoita: yhteisö on voinut ehdottaa parempia otsikoita hämäävien ja epäselvien median omien otsikoiden tilalle - säästäen näin monessa tapauksessa turhia klikkauksia uutisiin.Ylen uutisen mukaan Klikinsäästäjän nykyiset ylläpitäjätjaetsivät toiminnalle uusia jatkajia. He kertovat uutisessa olevansa valmiita siirtämään sivuston ylläpidon sellaisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään Klikinsäästäjän palvelua sen alkuperäisen idean mukaisesti.Klikinsäästäjän ympärille on yritetty rakentaa erillistä verkkopalvelua ja mobiilisovellustakin aikojen saatossa, mutta ne eivät ole koskaan saavuttaneet samanlaista suosiota kuin alkuperäinen Facebook-yhteisö - ja niiden kehitys onkin vuosien saatossa pitkälti haudattu.Klikinsäästäjä kertoi lopettamisaikeestaan omassa Facebook-yhteisössään marraskuun puolivälissä.