Spotify tarjoaa nyt oman kategorian Netflix-tunnareille

Maailman suurin suoratoistomusiikin palvelu Spotify on julkaissut uuden Netflix-kategorian, joka tarjoaa musiikkia ja podcastejä yksinomaan Netflix-sisällöstä.

Spotify on aiemmin tehnyt saman Disney-tuotannon musiikille ja nyt vuorossa on suoratoistojätin soundtrackit ja muu audiosisältö.Vaikka jo aiemmin esimerkiksi Squid Gamen soundtrack tai Netflix is a Daily Joke podcast löytyivät Spotifyn valikoimista, niin nyt ne ja muut Netflixin äänitteet on kasattu yhden sivun alle Disney-sivun tavoin kyseessä on oman genre, jonka nimi on Netflix. Tässä vaiheessa Netflix-genreä ei vielä välttämättä löydy kaikilla laitteilla tai kaikilla markkinoilla, mutta päivitys tapahtunee pian kaikkialla.Sisältöön kuuluu mm. soundtrackit tuotannoistaja. Lisäksi podcast-sisältöä tarjoavat aiemmin mainitunn lisäksi mm.jaNetflix-osasto on selkeästi Disney-osastoa monipuolisempi, sillä Spotify on myöskin julkaissut erikoissisältöä ainakin elokuvalle The Harder They Fall ja sarjalle La Casa De Papel (Money Heist).Engadget huomioi , että kenties yhteistyöhön Netflixin kanssa on päädytty Spotifyn perustajista kertovan draaman myötä, jonka odotetaan saapuvan Netflixiin ensi vuonna.