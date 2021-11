Nordealla juuri nyt ongelmia: verkko- ja mobiilipankkiin kirjautuminen ei onnistu

Nordea kärsii parhaillaan ongelmista.

"Uuteen verkkopankkiin ja mobiilipankkiin ei pääse valitettavasti tällä hetkellä kirjautumaan. Asia on parhaillaan selvityksessä. Vanha verkkopankki toimii kuitenkin normaalisti. Pahoittelut aiheutuneesta haitasta", kommentoi Nordea Facebook-tilillään.

"Verkko- ja mobiilipankin kirjautumisessa sekä tunnistautumisessa kolmannen osapuolen palveluihin on havaittu häiriö. Teemme parhaamme, jotta saamme häiriön korjattua mahdollisimman pian. Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutunutta haittaa", kommentoitiin Twitterissä Nordean Asiakaspalvelu -tilillä.

Käyttäjät raportoivat, että mobiilipankki ei toimi. Sovellukseen ei voi kirjautua sisään. Ilmoituksia on tehty esimerkiksi downdetector-palvelussa sekä sosiaalisessa mediassa.Nordea on vahvistanut ongelman ja sitä tutkitaan parhaillaan. Ongelman kestosta ei ole tietoa.Nordean mukaan vanha verkkopankki toimii normaalisti, mutta osa on jo kommentoinut, että sekään ei toimi.Häiriöitä on havaittu myös tunnistautumisessa kolmannen osapuolen palveluihin. Häiriö vaikuttaa myös verkkomaksamiseen Nordean pankkitunnuksilla.Suomen lisäksi ongelmia esiintyy esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa.