Facebook lupasi salauksen Messengeriin - mutta brittien vastustus pisti jarrut päälle

Facebook - eli nykyisin- tarjoaa päästä-päähän ulottuvaa viestien salausta jo omistamansaosalta ja yhtiö on aiemmin luvannut tuoda vastaavan salauksen käyttöön myös Messengerissä ja Instagramissa. Mutta nyt suunnitelmat ovat viivästyneet ainakin vuoteen 2023 saakka.Taustalla ovat brittiläiset lastensuojelujärjestöt, jotka vastustavat uudistusta. Niiden mukaan salaus peittäisi pedofiilien ja lapsipornon levittäjien jäljet ja asettaisi lapset aiempaa suurempaan vaaraan. Salausta käytettäessä viranomaiset eivät käytännössä pääse lainkaan käsiksi viestiliikenteeseen, vaikka viranomaisilla olisi oikeuden lupa teleseurantaan.Metan mukaan yhtiö pystyy kyllä tunnistamaan epäilyttävän viestittelyn myös saamatta pääsyä varsinaisiin viestien sisältöihin. Yhtiön mukaan käyttäjien välillä liikkuva muu tietoaineisto, kuten viestien ajankohdat ja keskustelukumppaneiden muut sosiaaliset yhteydet mahdollistavat lapsiin kohdistuvien rikosten ehkäisyn varsin tehokkaasti.Tietysti on aiheellista myös pohtia sitä, onko kahden keskustelualustan salaamattomaksi jättämisellä mitään merkitystä, jos viestittely voidaan tehdä täysin salatuissa viestisovelluksissa, kuten vaikkapaAiheesta uutisoi mm. The Guardian