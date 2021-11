Nämä elokuvat ja sarjat tulevat Disney+ -palveluun joulukuun aikana

Disney+ -palveluun joulukuussa saapuvat elokuvat ja sarjat

Bless the Harts, kaudet 1 - 2

Mikki Hiiri ja sekalaiset seikkailut, 1. kausi

Station 19, kaudet 4 - 5

Taste the Nation with Padma Lakshmi, kaudet 1 - 2

The Big Leap, 1. kausi (Uusi jakso joka viikko)

The Glades, kaudet 1 - 4

Neropatin päiväkirja

Kaukana maailman menosta

Goodbye Christopher Robin

Inside the Muslim Brotherhood

Jojo Rabbit

Oscar & Lucinda - kohtalon korttipeli

Intia ylhäältä päin, 1. kausi

Mira Kuninkaallinen Etsivä, 1. kausi

Station 19, 5. kausi (Uusi jakso joka viikko)

The Last Man on Earth, kaudet 1 - 4

Vinnie Jones: Kovaa menoa Venäjällä, 1. kausi

Welcome to Earth, 1. kausi

Kannibaalihait

Beverly Hillsin pummi

California Man - svengaava fossiili

Monkeybone

Oudoin elossa oleva lintu

Juntit Beverly Hillsissä

Upside-Down Magic

Antidisturbios, 1. kausi

Back to Life, 1. kausi

Back to Life. 2. kausi (Uusi jakso joka viikko)

Commander in Chief, 1. kausi

Dark Money

Dian Fossey: Sumuisten vuorten salaisuudet, 1. kausi

Päihdekoukussa, 2. kausi

Foodtastic, 1. kausi

Spidey ja hänen mahtavat ystävänsä, 1. kausi

Roni on rikki

Al Davis VS. The NFL

Angry Sky

Armageddon

Big Shot

Brian and the Boz

Broke

Devil's Due

End of Days

Fantastic Lies

Kirahvi: Afrikan jättiläinen

Hawaiian: The Legend of Eddie Aikau

Jaguaarien rantataisto

Miraculous World: Shanghai, Lady Dragonin legenda

No Crossover: The Trial of Allen Iverson

Run Ricky Run

Silly Little Game

Slaying the Badger

Small Potatoes: Who Killed the USFL?

Survive and Advance

The Band That Wouldn't Die

The Best That Never Was

The Hills Have Eyes

This Magic Moment

Vankikarkurit, 2. kausi

Brickleberry, kaudet 1 - 3

Vaarahetkiä videolla, 1. kausi

Leijonapuisto, 1. kausi

The Wonder Years, 1. kausi (Uusi jakso joka viikko)

White House Farm

Club Mickey Mouse, 4. kausi

Hitlerin viimeinen taistelu, 1. kausi

Mistresses, kaudet 1 - 4

The Book of Boba Fett, 1. kausi (Uusi jakso joka viikko)

The Choe Show

Bringing Down the House - elämä on laiffii

Encanto

Far from the Tree

Hiilikaivosten haasteet

Kaaos perheessä

Ihmeiden aika

The Kid Who Would Be King

Derek DelGaudio's In & of Itself

Tutankhamonin värikäs hauta

Mike ja Dave häädeittejä vailla

Loistokaveri

Kuningas, joka huijasi Hitleriä

Odottamaton ehdotus

Kerran Roomassa

Palveluun on luvassa esimerkiksi Disney+ Original -tuotantoa: Star Wars -seikkailu The Book of Boba Fett, Will Smithin eri puolilla maailmaa tapahtuvaa seikkailua seuraava Welcome to Earth, uudenlainen animaatioseikkailu Neropatin Päiväkirja sekä draamakomedia The Big Leap.Muita saapuvia elokuvia ja sarjoja ovat esimerkiksi Juntit Beverly Hillsissä, Armageddon, The Proposal, End of Days, Station 19 5. kausi, Brickleberryn kaudet 1-3 ja Antidisturbiosin 1. kausi.Urheilun ystäviä hemmotellaan 17. joulukuuta useilla ESPN-kanavan urheiludokumenteilla, joissa pääsee tutustumaan Tour de Francen -kulisseihin, kokemaan jännitystä NBA-kentillä, todistamaan NHL:ää ravisuttavaa skandaalia ja paljon muuta.Lisäksi paljastettiin muutama vuoden 2022 aikana saapuva uutuus. Luvassa on esimerkiksi Pistol, Queens, Pam & Tommy, Welcome to Wrexham, How I Met Your Father, The Dropout, Dear Mama, Fleishman Is In Trouble ja Immigrant.Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa