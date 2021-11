Nettihuijauksilla viety suomalaisilta tänä vuonna kymmeniä miljoonia euroja - näin suojaudut

Suomalaiset ovat menettäneet tänä vuonna jo kymmeniä miljoonia euroja verkkorikollisille. Uusi Varo, varmista ja varoita -kampanja auttaa tunnistamaan huijaukset, jotta yhä harvempi lankeaisi rikollisten huijauksiin.

Tekstiviestissä tai sähköpostiviestissä tulevia linkkejä.

IT-tuen nimissä tulevia odottamattomia puheluita.

Pankin, poliisin tai muun viranomaisen nimissä tulevia odottamattomia puheluita.

Hakukoneen ehdottamia linkkejä pankkien tai viranomaisten sivuille.

Nettisivuilta ponnahtavia yllätysvoittoja tai arvontoja

Keneltä viesti tai puhelu tuli. Pankit ja viranomaiset soittavat erittäin harvoin odottamatta. Varmista, onko saamasi puhelu varmasti taholta, jonka nimissä soittaja esittäytyy.

Että kirjaudut verkkopankkiin tai viranomaisen palveluun aina oikean verkkosivun kautta. Varmin tapa päästä oikealle sivulle on kirjoittaa verkkoselaimen osoitekenttään yrityksen tai viranomaisen suora osoite (esimerkiksi organisaatio123.fi/com). Voit tallentaa osoitteen kirjanmerkiksi. Voit myös käyttää pankin tai viranomaisen tarjoamaa sovellusta.

Pankkiasi, jos olet menettänyt rahaa tai huomaat antaneesi henkilökohtaisia tietojasi huijareille. Ole heti yhteydessä pankkiisi ja kerro mitä on tapahtunut, että he voivat yrittää estää tunnustesi väärinkäytön.

Sitä yritystä tai viranomaista, jonka nimissä huijari on lähestynyt sinua.

Läheisiäsi, jotta he osaavat varoa huijauksia.

Muita tekemällä rikosilmoitus Poliisille

Esimerkkejä tyypillisistä huijauksista ja huijausviesteistä.

Kampanjassa ovat mukana muun muassa Finanssialan toimijat, Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, Kuluttajaliitto, Poliisi, Digi- ja väestötietovirasto, Kela ja Microsoft.Poliisin mukaan lokakuun loppuun mennessä sijoitushuijauksilla on viety jo noin 13 miljoonaa euroa. IT-tukihuijauksilla, toimitusjohtajahuijauksilla sekä rakkaus- ja nigerialaishuijauksilla rikolliset ovat onnistuneet saamaan yhteensä yli 13 miljoonaa euroa ja pankkien nimissä tehdyillä huijauksilla yli 9 miljoonaa euroa. Pelkästään näiden tilastoitujen huijausten yhteenlaskettu menetys on yli 35 miljoonaa euroa.Huijauksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Esimerkiksi sijoitushuijauksien uhreista noin 40 prosenttia on 30 - 50-vuotiaita. Yli 60 prosenttia IT-tukihuijausten ja yli 50 prosenttia tietojenkalastelun uhreista on yli 60-vuotiaita.Poliisi kertoo, että näistä huijauksista on tehty yli 2200 ilmoitusta. Hiljattain Kyberturvallisuuskeskus tiedotti, että Suomessa kalastellaan nyt paljon mm. pankkitietoja sähköpostiviesteillä ja ilmoitukset näistä ovat kasvussa Huijauksia on viime aikoina tehty esimerkiksi Instagramissa Dysonin hiustenkuivaajan avulla Postin nimissä ja Omakannan nimissä Huijaustilanteissa nopeus on valttia. Jos huomaa tulleensa huijatuksi, kannattaa ottaa heti yhteys omaan pankkiin ja sen jälkeen poliisiin.Huijausten tunnistamiseksi ja välttämiseksi on julkaistu seuraavanlaiset ohjeet:Lisätietoa kampanjasta ja yleisimmistä huijauksista saa esimerkiksi Kuluttajaliiton sivuilta