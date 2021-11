Microsoftilta iso päivitys Edge-selaimelle: Akkukestoa, tietoturvaa ja shoppailuominasuuksia

Ohjelmistojätti Microsoft on esitellyt uuden version yhtiön uuden sukupolven verkkoselaimesta. Internet Explorerin 2015 korvannut Edge tarjoaa uudessa versiossa mm. parempaa akkukestoa ja shoppailutyökaluja.

Selain pyörii vain noin 10 prosentin markkinaosuudessa työpöytälaitteilla, vaikka Microsoft yrittääkin tyrkyttää sitä kovasti kuluttajille, mutta kenties uudistukset antavat uutta nostetta Edgelle.Akkukeston parannukset tekevät Edgestä tietysti paremman vaihtoehdon läppärikäyttäjille. Microsoftin mukaan uuden tehokkuusmoodin (efficiency mode) ansiosta selain käyttää huomattavasti vähemmän prosessorin ja muistin resursseja, joka puolestaan pienentää virrankulutusta.Toiminto menee automaattisesti päälle, kun laitteen akkutila menee matalaksi. Niinpä käyttäjän ei tarvitse itse huolehtia sen päällä laittamisesta ja työpöytäkäytössä se ei tule hidastamaan selaamista.Ominaisuuden saa päälle myös käsin, mikäli virrankulutusta haluaa vähentää ennakkoon.Virrankulutuksen lisäksi parannuksia on tehty myös tietoturvaan. Salasanaosiossa vanhojen ja kenties vaarantuneiden salasanojen vaihtaminen palveluihin on tehty helpommaksi. Tuettujen sivustojen kohdalla vaihtaminen onnistuu salasanaosion nappia painamalla ja Microsoft laajentaa jatkossa tuettujen sivustojen määrää.Kolmantena isompana teemana on verkko-ostaminen, johon Microsoft tarttui sopivasti ennen joulusesonkia. Hintahälytysten avulla Edge pystyy kertomaan, kun haluamasi tuote tippuu alle kaivatun hinnan. Lisäksi tarjolla on tuotteiden arvostelut, automaattisesti täyttyvät kupongit, hintojen vertailu ja hintahistoria.Kupongit toimivat myös iOS- ja Android-mobiililaitteilla, ja hintahistoria sekä hintojen vertailu saapuu Androidille pian.Lisätietoja selaimen uudistuksista löytyy Microsoftin julkaisusta