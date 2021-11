Gigantin pitkä Black Friday -kampanja alkaa jo perjantaina

"Kampanjan ensimmäiset kolme päivää tarjoukset ovat voimassa vain Gigantti-klubilaisille. Maanantaista 22.11. alkaen Black Friday -tarjoukset ovat kaikkien ostettavissa. Järjestelyllä haluamme kiittää kanta-asiakkaitamme, ehkäistä ruuhkahuippuja ja luoda sujuvan asiointikokemuksen kaikille. Myymälöissämme pääsee asioimaan koronaturvallisesti. Noudatamme alueellisten viranomaisten turvallisuussuosituksia", kertoo Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström.

Gigantin tarjoukset on jo julkaistu ja niitä pääsee selaamaan täältä Tarjouksen laatu kannattaa tarkistaa esimerkiksi Hintaoppaan hintahistorian kautta ja kaikki tarjoukset näet Hintaoppaan Black Friday -sivulta Gigantti-klubiin liittyminen on ilmaista.Tänä vuonna Gigantin Black Friday -kampanja tarjoaa lähes 3 000 tuotetta alennettuun hintaan.Gigatilta kerrotaan, että viime vuonna Black Friday -myynti kasvoi usealla kymmenellä prosentilla.Tänä vuonna kampanjaan on valmistauduttu huolellisesti pitkin syksyä, ja huomioitu erityisesti tavarantoimittajien globaalit toimitusvaikeudet, joita esiintyy vaihdellen eri tuoteryhmissä.Gigantin mukaan tavaraa on tilattu varastoon ennätyksellisen paljon ja asiakaspalvelijoita on enemmän kuin viime vuonna. Nähtäväksi jää, onko Gigantti varautunut tällä kertaa myös netissä ruuhkiin, sillä Black Friday on parina viime vuotena aiheuttanut toimintahäiriöitä nettikaupassa Lue myös: