Langaton DJI Mic -mikrofonijärjestelmä tulee myyntiin Suomessa

Boston Distribution tuo myyntiin monipuolisesti yhteensopivan ja langattoman DJI Mic -mikrofonijärjestelmän. Järjestelmän kerrotaan olevan ihanteellinen vaihtoehto esimerkiksi haastattelu- ja juontotilanteisiin ulkona tai studiossa.

DJI:n mukaan järjestelmä sisältää kaiken tarvittavan yhdessä paketissa. Korkealaatuinen äänentallennus onnistuu kahdella langattomalla lähettimellä, monipuolisesti liitettävällä vastaanottimella ja kaksikanavaisella tallennustekniikalla.Järjestelmän langaton tekniikka toimii jopa 250 metrin etäisyydellä, mikä mahdollistaa äärimmäisen monipuolisen käytettävyyden erilaisten kameroiden kanssa.Mikrofonia voidaan myös käyttää monipuolisesti, sillä sen voi ripustaa esimerkiksi vaatteisiin mikrofonien kiinnitysklipsillä tai mukana tulevilla kiinnitysmagneeteilla. Ulkotiloja varten paketissa tulee kaksi tuulensuojaa mikrofoneja varten.Vastaanottimessa on kosketusnäyttö ja se voidaan yhdistää järjestelmä- ja videokameroihin sekä älypuhelimiin.Lähettimissä on peräti 14 tunnin edestä omaa tallennustilaa, joten ääni tallentuu, vaikka yhteys vastaanottimeen katkeaisi. Täydellä akulla vastaanottimesta riittää virtaa viiden tunnin käyttöön. Lähettimissä akunkesto on jopa viisi ja puoli tuntia.DJI Mic tulee myyntiin kahdella lähettimellä 339 euron kuluttajahintaan.Vastaanottimen, latausyksikön, lähettimien ja näiden lisävarusteiden lisäksi mikrofonijärjestelmään sisältyy latauskaapeli ja säilytyspussi sekä USB-C- ja Lightning-liittimet älypuhelimia ja muita laitteita varten.Lisätietoa saa täältä