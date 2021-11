Razer julkisti Kaira Pro -kuulokkeet PS5:lle

on julkistanut uudet-pelikuulokkeet Sonyn PlayStation 5 -konsolille, jotka hyödyntävät PS5:n tuttuja värejä. Aiemmin Razer on tuonut vastaavalla nimellä kuulokkeet myös Xboxille

PS5:n Kaira Pro -kuulokkeiden erikoisuus on HyperSense -teknologian käyttö, joka tuottaa haptista palautetta pelistä saatujen äänien perusteella.Äänestä vastaa TriForce Titanium 50mm:n elementit. Pelikaverien kanssa kommunikointi onnistuu irrotettavan mikrofonin kanssa, jonka luvataan tuottavan selkeää ääntä. Kuulokkeissa on myös sisäänrakennettu mikrofoni, jota voi käyttää esimerkiksi mobiililaitteiden kanssa, kun kuulokkeet yhdistää Bluetoothilla.Samalla esiteltiin Kaira-kuulokkeet, joiden erikoisuus on SmartSwitch-ominaisuus. Tämä mahdollistaa saumattoman vaihdon 2,4 GHz:n ja Bluetooth-laitteiden välillä.Razerin PS5-tuotteiden linjaston täydentää ohjaimien lataustelakka.Telakkaan voi laittaa latautumaan yhden ohjaimen kerrallaan. Razerin mukaan täyteen lataus onnistuu alle 3 tunnissa.Telakka on saatavilla kolmessa värissä: valkoinen, musta ja punainen. Nämä värit vastaavat Sonyn mustaa ja punaista DualSense-ohjainta Kaira Pro -kuulokkeet maksavat 219,99 euroa ja ne tulevat saataville joulukuussa. Kaira-kuulokkeet maksavat 109,99 euroa ja lataustelakka puolestaan 59,99 euroa. Nämä tulevat saataville heti.