Päätös: Sähköauton latauspaikalle ei saa pysäköidä polttomoottoriautoa

Kuluttajariitalautakunta on antanut ilmeisesti ensimmäistä kertaa päätöksen Suomessa siitä, voiko sähköauton latauspaikalle pysäköidä tavallisen polttomoottoriauton.

Kiistassa on kyse syksyllä 2019 Helsingissä tapahtunut tapaus, jossa autoilija on pysäköinyt polttomoottoriautonsa sähköautolle varattuun pysäköintiruutuun. Kyseisessä pysäköintiruudussa on ollut sähköauton latauspiste.Autoilijalle napsahti 60 euron pysäköintivirhemaksu, jonka mitätöintiä hän myöhemmin vaati. Mitätöinnin perusteena oli se, että paikalla ei ollut erikseen kylttiä, joka olisi kieltänyt muiden kuin sähköautojen pysäköinnin. Hänen mielestään kyseinen paikka oli yleinen parkkipaikka, jossa onsähköauton lataukseen, mutta katsoi, että siinä voidaan pysäköidä muutoinkin.Kuluttajariitalautakunta antoi asiassa lausuntonsa, jonka mukaan autoilijan pitää maksaa hänelle määrätty pysäköintivirhemaksu. Lautakunnan mukaan vihreä kyltti, jossa kerrotaan sähköauton latauksesta sekä varsinainen latauspiste riittävät kertomaan sen, että kyseinen pysäköintiruutu on varattu ainoastaan sähköautojen latausta varten.Kuluttajariitalautakunnan päätös tehtiin lokakuussa 2021 ja julkaistiin 16.11.2021, se on kokonaisuudessaan luettavissa täällä