Teknologiajournalisti, poliitikko Jyrki Kasvi on kuollut

Yksi suomalaisen teknologiakentän tunnetuimmista ihmisistä,, on kuollut. Kasvi kuoli pitkään sairastamaansa syöpään tiistaina 16.11.2021.

Kasvin ura kattoi valtavan määrän erilaisia rooleja - ja siksi eri ihmiset muistavatkin hänet kovin eri yhteyksistä. Meille 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa lapsuutta ja nuoruutta eläneilletuli tutuksi etenkin yhtenä tunnetuimmista kotimaisista teknologiatoimittajista.Kasvi oli yhtenä puuhamiehenä vuonna 1984 aloittaneessaja toimi sekä Bitin että sen sisarjulkaisujen toimittajana ja avustajana vuosien ajan. Kasvin peliarvostelut, kolumnit ja artikkelit olivat erittäin merkittävä osa kotimaisen teknologiajournalismin kehitystä.Monelle muulle Jyrki Kasvi on taas tutumpi politiikasta, johon hän hyppäsi mukaan jo 1990-luvulla. Vihreiden kansanedustajana hän toimi kolme kautta: vuosina 2003-2007, 2007-2011 sekä 2015-2019. Espoon kaupunginvaltuustossa hän toimi yhtäjaksoisesti vuodesta 1996 lähtien.Politiikan ulkopuolella Kasvi jatkoi kirjoittamista edelleen mm. useiden lehtien kolumnistina. Hän julkaisi urallaan useita tietotekniikkaa ja digitalisaatiota käsitteleviä tietokirjoja sekä kevällä 2021 oman novellikokoelman. Hän sai omaelämäkertansa valmiiksi tänä kesänä - kirja julkaistaan vuoden 2022 alkupuolella ja sen tuotto menee Kasvin nimeä kantavan säätiön toimintaan.Useille Jyrki Kasvi oli myös tuttu Twitteristä, jossa hän oli yksi aktiivisimpia suomalaisia poliitikkoja. Kasvin tapaa argumentoida ja keskustella aiheista on usein nostettu esiin malliesimerkkinä sovittelevasta ja kuuntelevasta keskustelukulttuurista.Kasvi oli kuollessaan 57-vuotias. Hän oli naimisissa ja hänellä on aikuinen lapsi.