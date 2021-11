Voitit Dysonin hiustenkuivaajan -huijaus Instagramissa leviää - varo!

Suomalaisten Instagram-tileille on pärähtänyt tällä viikolla täysin uusi huijausmuoto. Nuori naisihminen esittelee kuvassa Dysonin hiustenkuivaajaa ja on liittänyt kuvan saateteksteihin mukaan juuri sinun Instagram-nimimerkkisi.

"Onnittelut voittajalle!! linkki biossa", siitä miten juuri sinä olet voittanut itsellesi hienon ja upean Dysonin hiustenkuivaajan.



Kuten arvattavissa, kyseessä on huijaus.



Tutkimalla yhtä kyseistä huijausta levittävistä tileistä tarkemmin, on näky jo hieman koominen. Täsmälleen saman kuvan hieman muokatuilla versioilla on tägätty mukaan satoja ihmisiä, eri maista, samoilla lupauksilla.











Tyypillisesti huijaus toiminee hyvinkin vanhalla ja hyväksi koetellulla tavalla: linkki, jonka takaa "voitto" löytyy, kertoo, että postikulut pitäisi maksaa itse. Ja sitä varten tarvitaan luottokorttia tai verkkopankkitunnuksia. Ja sen jälkeen katoavat rahat tililtä.



