Ihmismassat ahdistavat? Google Maps kertoo mitä kauppoja vältellä

Google Mapsiin on lisätty jouluruuhkia inhoaville ihastuttava uusi ominaisuus.

Area Busyness -toiminto kertoo kartalla suoraan sen, missä kaupoissa on juuri sillä hetkellä eniten ruuhkaa. Samalla Maps osaa myös kertoa kyseisen kaupan, korttelin tai kauppakeskuksen hiljaisimmat tunnit.Toiminto on laajennusta Google Mapsissa jo aiemmin olleelle teiden ruuhkaisuudesta kertovalle toiminnolle.Toinen uudistus on sekin miellyttävä yllätys: sisätiloissa navigointi tulee vihdoin osaksi Google Mapsia. Googlen mukaan iso osa kaikista maailman lentokentistä sekä isoimmista kauppakeskuksista on saatu mukaan palveluun. Joten vaikkapataitietyn kaupan löytäminen ostoskekuksen sisältä pitäisi onnistua nyt myös Google Mapsin avulla.Uudistukset tulevat sekä iPhone- että Android-käyttäjille ja ovat saatavilla myös Suomessa. Google Mapsin päivitykset ja uudistukset jaellaan yleensä vaiheittain, mutta lopuillekin käyttäjistä uusien ominaisuuksien pitäisi olla saatavilla ensi viikon alkuun mennessä.