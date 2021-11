Microsoft tyrkyttää käyttäjille Edgeä tekemällä muiden selainten käytöstä vaikeampaa

"Ihmiset ansaitsevat valinnanvaran. Heidän pitäisi pystyä asettamaan oletusasetukset yksinkertaisesti ja helposti, ja heidän oletusselaimen valintaansa tulee kunnioittaa", kommentoi Mozillan tiedottaja The Vergelle.

Windowsissa tietyt linkit esimerkiksi käynnistysvalikosta avautuvat suoraan Edge-selaimeen, vaikka käyttäjällä on valittuna jokin muu selain oletusselaimeksi. EdgeDeflector on mahdollistanut tällaisten Windowsin rajoitteiden poistamisen ja linkin avautumisen suoraan käyttäjän oletusselaimeen.Uusin Windows-päivitys kuitenkin estää tällaisen uudelleenohjauksen, jota Microsoft kutsuu sopimattomaksi.EdgeDeflectorin tapaista ominaisuutta on kehitetty myös suoraan esimerkiksi Firefoxiin ja Braveen.Luonnollisesti Microsoftin päätös on aiheuttanut närää muun muassa Mozillalla, joka kehittää Firefoxia.Mozillan mukaan suunniteltua uudelleenohjauksen mahdollistavaa ominaisuutta ei ole enää mahdollista toteuttaa.Aiemmin Microsoft on vaikeuttanut oletusselaimen vaihtamista Windows 11 -käyttöjärjestelmällä vaatimalla käyttäjän tekemään useita klikkauksia.Tämä ei kuitenkaan koske Edge-selainta, sillä sen saa asettua oletusselaimeksi yhdellä klikkauksella. Firefoxin kohdalla on tässä kohden onnistuttu löytämään ratkaisu, joten myös sen saa asennettua yhdellä klikkauksella, kun selaimen asentaa suoraan netistä.Firefox tuli juuri saataville myös Microsoft Storen kautta, mutta täältä asennettuna kehitetty ratkaisu ei toimi.