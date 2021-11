Paramount+ -suoratoistopalvelun saa rajoitetun ajan puoleen hintaan kolmeksi kuukaudeksi

Paramount+ -suoratoistopalvelussa on parhaillaan käynnissä uusi tarjouskampanja, jonka myötä palvelun saa edullisemmalla hinnalla.

Rajoitetun ajan palvelun saa tilattua puoleen hintaan kolmeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen hinta nousee normaalihintaan eli 6,99 euroa / kk. Tarjous koskee vain uusia käyttäjiä.Lisätietoa tarjouksesta saa Paramount+:n sivuilta Marraskuun aikana palveluun on tullut katsottavaksi Dexter: New Blood, Yellowstonen uusin kausi, Mayor of Kingstown sekä Yellowjackets.Hiljattain Suomessa tuli saataville HBO Max , jota tarjotaan myös tarjoushinnalla uusille käyttäjille rajoitetun ajan.