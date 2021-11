DNA toi myyntiin uuden DNA TV Hubi -laitteen

Vuonna 2017 lanseerattu DNA TV Hubi on saanut uuden version. Toisen sukupolven laite tarjoaa muun muassa tuplasti suorituskykyä.

"Tekniset ominaisuudet ovat oleellisia tuotekehityksessä, mutta tärkeintä on tietenkin laitteen käytettävyys ja toimivuus kotona. Lisätehot prosessorissa tuovat sekä sujuvuutta että toimintavarmuutta, ja sisäinen muisti mahdollistaa käytön yhä paremmin ilman ulkoisia kovalevyjä", sanoo DNA:n tuotekehitysjohtaja Ville Partanen.

DNA kertoo, että uudistettu laite on nyt pienikokoisempi (mitat: 137 x 138 x 24 mm) ja yli tuplasti tehokkaampi. Keskusmuistin määrää on nostettu kahdesta gigasta kolmeen ja sisäistä tallennustilaa on tuplamäärä eli 16 gigatavua. Sisältöä voi katsella 4K-laadulla.Laitteen langallisista liitännöistä löytyvät 1 Gb Ethernet RJ45 -portti (nettiyhteydelle, viihdepalveluille ja päivityksille), HDMI 2.1, USB-A 2.0 (esim. ulkoista kovalevyä, hiirtä tai näppäimistöä varten), mini S/PDIF-optinen audioliitin. Langattomasti yhteydet hoituvat Bluetoothin ja Wifi 6:n avulla.Laitteessa käytetään Android TV 10 -käyttöjärjestelmää, joka tukee yli 7 000 viihde- ja hyötysovellusta.Palvelusta löytyy myös tallennusmahdollisuus, jonka voi tilata suoraan laitteen käyttöliittymästä. Sen avulla on mahdollista tallentaa ilmaiskanavien sekä tiettyjen maksullisten kanavien ohjelmia rajattomasti.Uudistusta on saanut myös Bluetooth-kaukosäädin, jossa toimii nyt myös äänihaku. Bluetooth-yhteys mahdollistaa käytön, vaikka itse DNA TV Hubi -laite on piilotettu esimerkiksi kaappiin. Kaukosäätimessä on USB-C-liitännän kautta ladattava akku.Kaukosäätimessä on painikkeet laitteen hallintaan. Lisäksi siinä on oma painike Netflixille. DNA ja Netflix aloittivat yhteistyön viime vuonna DNA TV Hubi -laitteen ja palvelun hinta on 20,90 euroa kuukaudessa 24 kk ajan eli yhteensä 501,60 euroa. Tilaus sisältää DNA TV Hubi palvelun (8 €/kk), DNA TV -mobiilisovelluksen, tallennuksen (6,90 €/kk), DNA Hubi -laitteen, 2. sukupolvi (6 €/kk) sekä oikeuden käyttää Vuokraamoa.Lisätietoa saa täältä