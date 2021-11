Netflixin kansainvälisyyden ongelma: Kääntäjiä ei ole tarpeeksi ja laatu kärsii, myös palkka on kehno

Netflix on viime vuosina puskenut vahvasti tuotantoaan myös englanninkielisen sisällön ulkopuolelle ja tulokset ovatkin olleet hämmästyttävän hyviä. Yhtiön viime vuosien suurimmista hiteistä osa on monille katsojille harvinaisemmilta kielialueilta kotoisin: Rahapaja on espanjaksi puhuttua rikosdraamaa, Squid Game on suurin koreleainen TV-hitti ikinä, ranskalainen Lupin on keikkunut yhtiön suosikkien listalla jo pitkään.





Netflixin perässä kansainvälisille markkinoille ovat tunkemassa myös muut suoratoistojätit kuten HBO Max, Disney+ sekä Amazon Prime.







Nyt ainakin Netflix on ottamassa ryhtiliikettä suosituimpien sarjojensa tekstitysten laatuun: yhtiö on palkannut tärkeimpiin sarjoihinsa isoissa maissa suoraan alkuperäiskieltä osaavia kääntäjiä ja lisäksi tekstitysten laadunvalvontaa ollaan parannettu.



Aihetta käsitelleen Rest of the World blogin (eli noin 11,4 euroa) minuutilta. Summa kuulostaa suurelta, mutta siitä leijonanosa jää käännöksestä vastaavalle yhtiölle, varsinaisen kääntäjän saadessa vain rippeet työstään.



Mutta ongelmaksi on muodostunut pula pätevistä ja oikeasti taitavista kääntäjistä. Ongelma on sitä pahempi, mitä harvinaisemmasta kielestä on kyse. Ei ole tiedossa onko Squid Gamen suomenkielinen tekstitys tehty suoraan koreasta suomeksi, mutta monissa maissa koreaa osaavien kääntäjien puute on aiheuttanut sen, että sarjaa on pitänyt kääntää jo kertaalleen käännetystä tekstistä - käytännössä englannista, vaikkapa ranskaksi.