HUSin tietojärjestelmä hyökkäyksen kohteena - Potilasturvallisuus ei ole vaarantunut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tietojärjestelmä on ollut tämän viikon aikana hyökkäyksen kohteena, kertoo Ilta-Sanomat

Hyökkäys on aiheuttanut häiriöitä järjestelmissä koko viikon ajan esimerkiksi Finentry-palveluissa ja koronatestien ajanvarausjärjestelmissä.



Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoo Ilta-Sanomille, että potilasturvallisuus ei ole vaarantunut.



Asiasta on jätetty tutkintapyyntö poliisille.