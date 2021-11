Erilainen You.com-hakukone nyt käytettävissä

You.com näyttää esimerkiksi yhtyeen suosituimmat kappaleet listan ja Spotify-linkin muodossa.

You.com yrittää saada osuttaan Googlelta erilaisella tavalla. Tämä näkyy vahvasti hakuja tehdessä.Pelkkien linkkien sijaan tulokset näkyvät erilaisina ryhminä, joita hakukoneessa kutsutaan sovelluksiksi. Näitä ryhmiä voi selata pyyhkäisemällä oikealle ja vasemmalle.Tuloksissa näkyy esimerkiksi uutisia ja kuvia, mutta myös erikoisempia tuloksia esimerkiksi suoraan Redditistä, Twitteristä tai tietyiltä uutissivuilta. Esimerkiksi yhtyettä haettaessa saa yhtyeen suosituimmat kappaleet listan muodossa ja linkin Spotifyyn. Erilaisia sovelluksia on tällä hetkellä yli 100.Käyttäjä voi myös hypätä tietynlaiseen sisältöön klikkaamalla palkissa näkyviä vaihtoehtoja. Ensisijaisia lähteitä voi mukauttaa, jolloin sisältö on useammin sellaista kuin käyttäjä haluaa.Tietyissä tapauksissa hakukone osaa näyttää Quick Facts-laatikon, jolloin mitään linkkiä ei tarvitse klikata halutun vastauksen saamiseksi. Enimmäkseen kuitenkin klikkauksia joutuu tekemään.Hakukone toimii tällä hetkellä englanniksi ja parhaiten Yhdysvalloissa. Tulevaisuudessa hakukone tulee laajenemaan myös muualle maailmaan. Lisäksi You.com toimii tällä hetkellä paremmin tietokoneella, sillä mobiiliversiota ei vielä ole optimoitu kunnolla.You.comin yksi eduista on yksityisyys. Esimerkiksi kohdennettua mainontaa ei tulla käyttämään. Hakukoneessa ei vielä ole lainkaan mainoksia.Hakukoneiden osalta on nähty muitakin uusia tulokkaita. Esimerkiksi Neeva tarjoaa mainoksista vapaata hakutulosta kuukausimaksua vastaan ja Brave Search keskittyy vahvasti yksityiseen hakuun . Lisäksi esimerkiksi DuckDuckGo on onnistunut kasvattamaan suosiotaan selvästi , mutta nähtäväksi jää pystyykö jokin hakukone tosissaan haastamaan Googlen markkinaosuutta.