Hintaopas: Black Friday on vuoden edullisin päivä, vaikka hinnat eivät laske erityisen paljon

Loppuvuosi tuo tullessaan tuttuun tapaan erilaisia tarjousmyyntejä. Näistä suosituin on, joka on tänä vuonna 26. marraskuuta. Tulevaa tarjouspäivää ajatellen hintavertailupalveluon j ulkaissut oman raporttinsa , jossa käydään läpi mm. tarjousten laatua.

Hintaoppaan tilastot kertovat, että Black Friday on vuoden edullisin ostopäivä. Kuva: Hintaopas.

"Se, että hinnat ovat alhaisemmat Black Fridayna kuin muina alennuspäivinä, johtuu tarjonnasta ja kysynnästä. Kaupat laskevat hintoja nähdessään mahdollisuuden myydä suuria tuotemääriä, ja Black Fridayna suomalaisten ostokiinnostus on korkeimmillaan", Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett sanoo.

"Etenkin elektroniikassa tuotteiden saatavuus on nyt haastavaa, mikä voi vaikuttaa myös tuotteiden hintoihin ja tarjousten suuruuteen. Lisäksi tarjolla voi olla enemmän esimerkiksi tietyn tuotteen vanhempia malleja tai vain rajallinen erä tarjouksessa", Matinvesi-Bassett huomauttaa.

Hintaoppaan tilastojen mukaan Black Friday on kokonaisuudessaan vuoden edullisin ostopäivä, vaikka hinnat eivät laske tuolloin erityisen paljon.Suomessa 34 prosentilla tuotteista hinta laski Black Fridayna 2020. Keskimäärin laskua hinnassa nähtiin 4 prosentin verran.Hintaopas myös kertoo, että jotkut kaupat jopa ensin nostavat hintoja suurten ostospäivien alla ja sitten laskevat niitä saadakseen alennusprosentit näyttämään suurilta.Parhaat tarjoukset näkee esimerkiksi Hintaoppaan Black Friday -sivulta . Lisäksi palvelusta näkee tietyn tuotteen hintahistorian, josta selviää, onko kyseessä oikeasti hyvä alennus.Perinteisesti hyviä alennuksia on nähty erityisesti elektroniikassa, peleissä ja pelikonsoleissa. Viime vuonna kaiuttimien ja kuulokkeiden hinnat laskivat keskimäärin 7 prosenttia ja pelien ja konsoleiden hinnat 5 prosenttia. Tänä vuonna tilannetta vaikeuttavat sekä kontti- että komponenttipula.Hintaoppaan Bilendiltä tilaaman tutkimuksen mukaan lähes puolet (47%) suomalaisista aikoo melko tai erittäin todennäköisesti tehdä tänä vuonna Black Friday -ostoksia. Keskimäärin ostoksiin aiotaan käyttää 232 euroa. Viime vuoteen verratessa kiinnostus on noussut suomalaisten keskuudessa, mutta rahaa aiotaan tänä vuonna käyttää selvästi vähemmän.Noin 50 prosenttia suunnittelee tänä vuonna ostavansa elektroniikkaa ja 41 prosenttia muotia ja vaatteita. Viime vuoden Black Fridayn suosituimmat tuotteet näet tästä AfterDawnilla tulemme seuraamaan tiiviisti tulevia tarjouksia ja kerromme niistä AfterDawnin Päivän diili -sivulla