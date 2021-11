Vihaatko Pinterestiä? Et ole todellakaan yksin

Harva iso verkkobrändi onnistuu keräämään itselleen niin vannoutuneita vihaajia, että palvelua varten pitää luoda erikseen selaimen lisäosa, joka estää kyseisen palvelun. Yksi tässä tempussa "onnistuneista" palveluista on Pinterest. Syynä ei sinänsä ole palvelu itsessään, vaan se miten tehokkaasti se on kaapannut kuvien hakutulokset itselleen.

Pinterest on onnistunut tekemään jotain todella hyvin oman hakukoneoptimointinsa suhteen. Mikäli olet viimeisen parin vuoden aikana hakenut mitä tahansakuvahaun avulla, olet todennäköisesti törmännyt Pinterestistä tuleviin hakutuloksiin. Pinterest on onnistunut kaappaamaan joillain suosituilla hakutermeillä itselleen käytännössä kaikki kärkisijat Googlen kuvahakua käytettäessä.Sinänsä vahva näkyvyys ei haittaisi mitään, mutta Pinterestin tapa toimia, kun palveluun saapuu ensimmäistä kertaa - vaikkapa Googlen kuvahaun tuloksia klikkaamalla - aiheuttaa närästystä monissa käyttäjissä. Pinterest käytännössä puoliksi pakottaa uuden vierailijan rekisteröitymään palveluunsa, jotta saisi näkyviin hakemansa kuvan. Sen jälkeenkään kuvan lataaminen omalle tietokoneelle ei ole mitenkään itsestäänselvä prosessi, vaan vaatii monen monituisen renkaan läpi hyppäämisen.Asia on ärsyttänyt käyttäjiä jo niin paljon, että Chromelle löytyy lisäosa, joka estää Pinterestin hakutulokset Googlen kuvahakua käytettäessä. Lisäosan nimi on ytimekkäästi Unpinterested! . Lisäosalla on jo yli 20 000 käyttäjää.Myös HackerNewsissä on kirottu Pinterestin ylivaltaa kuvahaun tuloksissa jo pidemmän aikaa . Asian esille nostaneen Input Magazinen mukaan Pinterest itse näkee ongelman nimenomaan hakukoneissa, jotka suosivat nimenomaan Pinterestiä kuvahaun tuloksissaan.