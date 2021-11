Tässä kaikki tämän kuun uudet Netflix-elokuvat: Halle Berryn Bruised, Fraserin jouluelokuva, The Rockin toimintapläjäys...

Joulu alkaa pikku hiljaa lähestyä ja tämä näkyy myös Netflixin oman tuotannon sisällössä. Tulossa on paitsi paljon uutta sisältöä niin myös talviteema, ja jopa joulu, alkaa näkyä ohjelmistossa.

Muksuille, lapsille ja lapsenmielisille uudesta sisällöstä vastaavat Waffles ja Mochi, joiden talvilomatraditioista kertoo, hiiriperheen kasvattavamasta linnusta kertova musikaali, kirjaan perustuva koko perheen elokuva, Vanessa Hudgensin tähdittämä romanttinen koko perheen komediasekä koominen eläinanimaatioDokumenttielokuvissa uutuuksia piisaa oikein kunnolla. Näitä ovat animoitu lyhytdokkari natsivangeista yhdysvalloissa, hiilikiintiöillä huijanneista kertova, meksikon poliisin korruptioon pureutuva, Yhdysvaltojen länsirannikon kodittomien kriisistä kertova, katollisen kirkon hyväksikäyttämien poikien tarinaa kertovasekä nepalilaisesta vuorikiipeilijän uroteko tuotoksessaKansainvälinen elokuvatuotanto kasvaa seuraavilla nimikkeillä: intialainen romkom vastanaineista, kirjaan perustuva romanttinen japanilaisdraama, tositarinaan perustuva italialaisesta syyttäjän tutkinnasta kertova, tositarinaan perustuva hongkongilaisen paralympia-urheilijan tarina, eteläafrikkalainen romanttinen draama, kirjaan perustuva meksikolaiselokuva huumekartellien ympäröivistä nuorista, Bollywood-toimintatrilleri, turkkilainen elokuva kotiin palaavasta vangista ja hänen tyttärestään, kirjaan perustuva espanjalaisdraama 70-luvun rikollisporukasta kertova, kiinalaisanimaatio, ranskalaiskomedia Spoiled, espanjalaiskomedia viidestä yhteennivoutuvasta tarinasta, hollantilainen koko perheen elokuvasekä ranskalaisen kuvajournalistin animoitu tarina Mt. EverestistäEnglanninkielistä viihdettäkin tulee laatunäyttelijöiden siivittämänä. Idris Elban tähdittämä western-toimintaseikkailukertoo lainsuojattomista jahtaamassa vihollista jengipomoa, koomikko Jimmy O. Yang tähdittää romanttista komediaa, kirjaan perustuva Tessa Thompsonin tähdittämäpureutuu 20-luvun New Yorkin rotuongelmiin, Elizabeth Hurleyn, John Cleesen ja Kelsey Grammer nähdään komediassaja toimintaseikkailusisältää melkoisen tähtikaartin (mm. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ja Gal Gadot). Tulossa myös musikaalikomedia 30-vuotiaasta teatterisäveltäjästä, Halle Berryn tähdittämä MMA-taistelijan viimeisestä ottelustasekä Brooke Shieldsin tähdittämä romkomTuleepa tässä kuussa vielä yksi stand-up-spesiaalikin, kun Netflix julkaisee meksikolaiskoomikko-nimisen teoksen.Tässä vielä kaikki marraskuun Netflix-uutuuselokuvat julkaisujärjestyksessä:14 Peaks: Nothing is Impossible -- Netflix Documentary https://www.netflix.com/title/81464765