Uusia huijausviestejä Postin nimessä liikkeellä - Viestin ilmoitus näkyy aitojen viestien joukossa

Huijausviesti näkyy samassa viestiketjussa aitojen Postin ilmoitusten kanssa. Kuva: Kyberturvallisuuskeskus.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo Twitterissä uudesta huijauksesta, jota levitetään Postin nimissä.Kyseessä on tilausansa. Huijausviestissä kerrotaan epäonnistuneesta pakettitoimituksesta.Huijausviesti näyttää erittäin aidoilta, sillä viesti menee samaan viestiketjuun aitojen Postin ilmoitusten kanssa. Viestissä on linkki, joka vie huijaussivustolle, jossa käyttäjää pyydetään syöttämään luottokortin tiedot.Erilaisia huijausviestejä ja tietojenkalastelua on tänä vuonna ollut hurjasti liikkeellä. Kyberturvallisuuskeskus kertoi hiljattain, että Suomessa on liikkeellä huijausaalto ja se näkyy myös huijausviesteistä tehtyjen ilmoitusten määrässä