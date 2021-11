Oikeus: FBI:n huijaus-puhelimilla kerättyä tietoa saa käyttää Suomenkin oikeusjutuissa

Yhdysvaltain liittovaltion poliisioli vuosien mittaan luonut valeyhtiön, joka kauppasi aktiivisesti rikollisille tarkoitettuja, anonyymiksi mainostettuja kännyköitä . Kännyköiden piti mahdollistaa täysin anonyymi viestiminen rikollisten välillä. Mutta oikeasti kaikki viestiliikenne välitetiinkin eteenpäin FBI:lle. Operaatio tunnetaan nimelläFBI malttoi mielensä ja keräsi-nimisen viestiverkon viestejä vuosien ajan, jotta käräytettävää olisi mahdollisimman paljon. Sitten kesäkuussa 2021 eri maiden yhteisessä poliisioperaatiossa iskettiin Anom -palvelua käyttäneiden rikollisjärjestöjen kimppuun.Nyt osa kyseisen operaation seurauksena nostetuista oikeusjutuista on liikahtanut eteenpäin Suomenkin oikeusasteissa. Useissa tapauksissa syytetyt ovat vaatineet FBI:n keräämän todistusaineiston mitätöintiä. Yksi syytetyistä vaati FBI:n aineiston mitätöintiä sillä perusteella, että Yhdysvaltain poliisiviranomainen ei ole oikeutettu valvomaan Suomen kansalaisten keskinäistä, Suomessa tapahtuvaa viestintää. mukaan ainakin kaksi käräjäoikeutta on hyväksynyt FBI:n keräämät todisteet.Lapin käräjäoikeus perusteli FBI:n keräämien todisteiden sallimista sillä, että Anom -puhelimia ei ole Suomessa saatavilla, vaan ne on pitänyt tilata ulkomailta. Oikeuden mukaan käyttäjä on laitetta käyttäessään ottanut "ilmeisen riskin" siitä, että viestit välittyvät Suomen ja EU:n ulkopuolelle.Toisessa jutussa Helsingin käräjäoikeus puolestaan salli vastaavien todisteiden käytön sillä pohjalla, että myös lainvastaisesti hankittuja todisteita saa käyttää, jos niiden hyödyntäminen ei vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Oikeus myös huomautti syytteiden mukaisten rikosten olevan niin vakavia, että tutkinnassa olisi voitu käyttää telepakkokeinoja eli asianomaisen televalvontaa.