Disney+:n saa tilattua kuukaudeksi vain 1,99 eurolla

Disney+ Day -merkkipäivää vietetään 12. marraskuuta. Tämän kunniaksi suoratoistopalvelun pystyy hankkimaan kuukaudeksi tarjoushinnalla.

8.11. - 14.11. välisenä aikana Disney+ -suoratoistopalvelun voi hankkia ensimmäisen kuukauden ajaksi vain 1,99 eurolla Tarjous koskee vain kuluttajia, joilla ei ole Disney+ -tilausta. Tilaus uusiutuu automaattisesti normaalihinnalla, mikäli tilausta ei peruuteta.Normaalisti Disney+ -tilaus maksaa 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,90 euroa vuodessa.Marraskuun aikana palveluun saapuu runsaasti uutta katsottavaa. Uutta sisältöä tulee etenkin 12. marraskuuta, jolloin katsottavaksi tulee muun muassa erikoisjakso Star Warsin legendaarisesta palkkionmetsästäjä Boba Fettistä, Dopesick-sarjan ensimmäinen kausi, Home Sweet Home Alone, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ja Jungle Cruise.Lisätietoa uusista julkaisuista saat aiemmasta jutustamme