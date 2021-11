Gigantilla mainio tarjous tiistaina: Bosen laadukkaat vastamelukuulokkeet 222 eurolla

Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeita myydään tuolloin 222 eurolla, joka on hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan alin hinta, jolla näitä kuulokkeita on myyty.Tarjous on voimassa tiistaina 9.11. klo 10.00 alkaen Gigantti-klubiin kuuluville. Tuotetta on saatavilla 500 kpl rajoitettu erä myymälöistä ja netistä.Gigantin tarjouksen näet tästä Muotoilultaan minimalistiset kuulokkeet sisältävät säädettävän melunvaimennuksen ja myös äänenlaatu on kohdallaan. Lisäksi kuulokkeissa on kuuden mikrofonin järjestelmä, joka auttaa vähentämään taustahälyä puheluissa. Oikeaan korvakuppiin on laitettu kosketusanturit, joilla voi hallita esimerkiksi äänenvoimakkuutta. Bosen mukaan toistoaikaa riittää yhdellä latauksella jopa 20 tunniksi.Aiheeseen liittyvää: