DJI julkisti Mavic 3 -huippukopterin - Hasselblad-kaksoiskamera ja pitkä lentoaika

Laitteessa käytetään Hasselbladin kehittämää 4/3 CMOS -kuvasensoria, joka kykenee jopa 5,1K 50 fps -videotallennukseen ja 20 megapikselin valokuviin 84 asteen näkökentällä. Kamerassa on myös huikea 28-kertainen hybridizoomaus.Lisäksi saataville tulee Mavic 3 Cine -huippumalli. Tämä tukee myös Apple ProRes 422 HQ -videoformaattia ja laitteessa on itsessään yhden teratavun SSD-tallennustila. DJI Mavic 3 -vakiomallissa on 8 gigatavun sisäinen muisti, jota voi laajentaa microSDXC-muistikortilla jopa 512 gigatavuun asti.Kuvauskopterin ja ohjaimen välinen langaton O3+ -yhteys on entistä parempi ja kuvanlaatu tarkempi. Kopteri lähettää ohjaajalle videokuvaa Full HD 60 fps -laadulla.Kohteiden seuranta on DJI:n mukaan nyt entistä tarkempaa uuden ActiveTrack 5.0 -tekniikan avulla. Parempi kopterin reititys ja tarkempi kadonneiden kohteiden ennakointi pitää kohteen kuvan keskellä, vaikka se olisi välillä esteiden takana.Ohjaaja voi lennättää kopteria jopa 46 minuuttia yhdellä latauksella enintään 75 kilometrin tuntinopeudella.DJI Mavic 3 -kuvauskopteriin voi hankkia myös monia lisätarvikkeita, joiden avulla lennättäminen on entistä mukavampaa ja turvallisempaa.Esimerkiksi DJI RC Pro -lisäohjaimessa on kirkas ja laadukas näyttö, jolloin ei tarvitse hyödyntää älypuhelimen näyttöä kopterin seuraamiseen ja ohjaamiseen. Näiden lisäksi on tarjolla monipuolinen valikoima säilytys-, lataus- ja suojaustarvikkeita sekä linssejä ja ND-suotimia.DJI Mavic 3 ja DJI Mavic 3 Cine tulevat saataville 2 169 ja 4 959 euron kuluttajahintoihin.Lisätietoa saa täältä