Chromeen uudistus: Haku toimii nyt silmänräpäyksessä

asemaa selainmarkkinoilla on viime aikoina yritetty horjuttaa ensimmäistä kertaa vuosiin, kun Microsoftin Edge -selain kehittyy hurjaa tahtia ja mm. Brave kasvattaa suosiotaan. Mutta Chrome on silti kiistatta maailman suosituin selain. Ja Google kehittää selainta, tietäen kilpailun koventuneen.

Nyt Chromeen on tullut iso uudistus, joka liittyy hakukoneiden toimintaan. Chromen osoiterivi toimii myös hakukenttänä, kuten varmasti suurin osa selaimen käyttäjistä tietääkin. Nyt Chrome lataa hakua käytettäessä hakutulokset aiempaa vikkelämmin.Chromen kehitystiimin mukaan nopeutta on kasvatettu älykkäällä ennakoinnilla: käyttäjän kirjoittaessa hakutermiä kenttään, selain osaa jo taustalla tehdä arvauksen siitä, mitä käyttäjä aikoo hakea. Tuon tiedon perusteella Chrome hakee hakutulokset valmiiksi ns.-menetelmällä jo muistiinsa. Tällöin haun "käynnistäminen" rivivaihtoa painamalla lataa esiin jo valmiiksi selaimen muistissa olevat hakutulokset.Chromen kehitystiimin mukaan hakutulokset saadaan näkyviin rivivaihdon painamisen jälkeen jopa alle 500 millisekunnissa eli puolessa sekunnissa, mikäli selain on arvannut oikein sen, mitä käyttäjä aikoo lopulta hakukentässä hakea. Esihaetut hakutulokset ovat toistaiseksi käytössä ainoastaan, jos Chromen käyttäjä on asettanut Googlen selaimen oletushakukoneeksi.Samalla Chromea Windowsilla ja Chrome OS:lla vaivanneet ajoittaiset kaatumiset on korjattu. Ongelma liittyi selaimen välimuistiin, jota uudistettiin alkuvuodesta 2021. Nyt uusittu välimuisti on poistettu kokonaan käytöstä - kehittäjien mukaan se ei tuonut toivottuja nopeusparannuksia, vaan sen sijaan aiheutti selaimen kaatuilua.