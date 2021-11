Arvostelussa Ninebot by Segway Air T15e - sähköpotkulauta, joka ratkaisee yhden, varsin rajatun työmatkojen ongelman

Sisältö

Ulkonäkö

Säilytysteline



mukana tuleva teline on äärimmäisen näppärä lisävaruste

Tekniset tiedot

Paino 10,5 kg Huippunopeus max. 20km/h Moottori 250W sähkömoottori, veto eturenkaassa Kantama 12 km Mitat 102 x 40 x 94 cm (avattuna) |

103 x 20 x 22 cm (taitettuna) Vesitiiviys IPX4 (lue mitä IP-luokitukset tarkoittavat) Akku 4000 mAh; 167 Wh;

latausaika 4 tuntia (valmistajan ilmoittama) Matkustajan paino korkeintaan 100 kg Muuta Integroitu sähköinen pirikello;

sähköinen jarru;

mobiilisovellus iPhonelle ja Androidille;

ajovalot edessä ja takana;

laudassa valittavissa olevat koristevalot Hinta noin 800 euroa

Laudan paino ja kuljettamisen helppous

Nopeus ja kiihtyvyys

Kantama - miten pitkälle Air T15e pääsee?

Ominaisuudet

Ajettavuus



vierekkäin Ninebot ja Limen vuokralauta

Laatuvaikutelma

Yhteenveto

Plussat

Erittäin kevyt (10,5kg)

Upea, futuristinen muotoilu

Nerokkaat pienet yksityiskohdat

Pieni koko taitettuna

Kokoontaittamisen helppous

Säilytysteline

Taitettuna voidaan vetää perässä kuten matkalaukkua

Miinukset

Erittäin kallis ominaisuuksiinsa nähden

Todella vaatimaton kantama

Vääntö puuttuu: ei jaksa kuljettaa yli 80kg kuskia ja jyrkemmät ylämäet eivät luonnistu

Hidas kiihtyvyys

Ei vakionopeudensäätöä

Kehno laatuvaikutelma: rämisee ja kolisee

Tähdet

Ninebot Air T15e on super-kevyt skuutti, jonka idea on hyvin yksinkertainen: se on äärimmäisen kevyt, erittäin pieni ja sen kohderyhmänä ovat julkisilla kulkuvälineillä liikkuvat ihmiset, joilla jompikumpi julkisilla kuljetun matkan päätepisteistä on turhan kaukana lopullisesta kohteesta.Eli ajatellaanpa vaikka Helsingin kehyskunnassa asuvaa ihmistä, jolla on kotoa rautatieasemalle matkaa kolmen kilometrin verran. Junalla sitten matka kulkee Helsingin päärautatieasemalle ja siellä taas matkaa asemalta työpaikalla on parin kilometrin verran.Juuri tuohon markkinaan Ninebot pyrkii Air T15e -mallillaan iskemään: pikkuinen ja kevyt sähköpotkulauta, jolla voi huristella alkumatkan kotoa juna-asemalle, taittaa laudan kainaloon junamatkan ajaksi ja hurauttaa taas loppupäässä matkan työpaikalle näppärästi hikoilematta.Mutta miten paketti oikein toimii ja mistä osasista se lopulta koostuu..? Pistimme skuutin kahden kuukauden intensiiviseen testiin ja otimme arvostelussamme asiasta selvää.Ninebot Air T15e erottuu välittömästi muista sähköpotkulaudoista jo ulkonäkönsä puolesta. Futuristinen, valkoinen muotoilu on täysin poikkeava niin vuokralautoihin kuin muihin ostettaviinkin skuutteihin verrattuna.Hieman tarkemmin muotoilua tutkiessa paljastuu sen nerokkuus pala kerrallaan.Itse laudan pohjaosa, jossa seistään, on valettu yhdestä osasta. Samoin ohjaustanko on sekin lähes yhtenäinen yksi elementti. Rakenteen laadukkuus yllättää lautaa käsissä pyöritellessä, samoin konseptin idea: valamalla koko laudan yhteen muottiin, kevyitä materiaaleja käyttäen on Ninebot onnistunut tuomaan ulkonäköön ja rakenteen laatuvaikutelmaan jotain todella uutta.Seuraavaksi katse kiinnittyy pienempiin yksityiskohtiin, jotka nekin on pohdittu viimeisen päälle upeasti. Ohjaustangon kahvat taittuvat esiin helpolla kiertoliikkeellä ja napsahtavat osaksi ohjaustankoa niin sulavan ja modernin näköiseen linjaan, että tulee väistämättä mieleen: miksi kukaan ei ole aiemmin keksinyt tätä.Mittaristo on sekin upotettu osaksi ohjaustankoa, joka vielä entisestään korostaa futuristista muotoilua, myös kuljettajan näkökulmasta.Pienimmätkin yksityiskohdat, kuten pienen seisontatuen taakse piilotettu latausliitin, kertovat siitä, että suunnittelutiimillä on ollut erittäin luova päivä käsissään, kun tätä lautaa on suunniteltu.Yleensä tällaisten tuotteiden pakkauslaatikot tulee heitettyä varastoon muutamaksi vuodeksi, kunnes ne seuraavan kevätsiivouksen yhteydessä vihdoin raatsitaan kipata osaksi kartonkikeräystä ja sekajätettä.Mutta tässäkin Ninebotin suunnittelutiimillä on osunut ajatus oikeaan kulmaan. Pakkauslaatikon sisältä löytyvä pehmuste onkin itse asiassa yksi yhtenäinen styrox-rakennelma, joka toimii sellaisenaan laudan säilytystelineenä.Ja konsepti toimii itse asiassa hämmentävän hyvin: telineessä lauta ei vie käytännössä juuri lainkaan lattiapinta-alaa kotoa ja kun lauta itsessään on varsin upea tapaus, voi telineen lautoineen säilyttää vaikka olohuoneen nurkassa nököttämässä - mielellään.Luonnollisesti lautaa voi ladata myös ilman lataustelinettä, mutta kotona säilytettäessä teline säästää uskomattoman paljon tilaa - ja samalla laudalla on aina selkeä oma paikka.Kuten todettua, Air T15e on ns.sähköpotkulauta, eli se on yksi kevyimmistä sähköpotkulaudoista mitä aikuisille on koskaan tehty. 10,5 kilogramman paino voi tuntua sekin paljolta, mutta sitä se ei käytännössä mielestämme ollut. Lautaa kantoi erittäin helposti kainalossa pidempiäkin portaita pitkin.Lisäksi laudan kuljetettavuuteen on siihenkin pistetty ajatusta mukaan kunnolla: laudan ollessa taitettuna sen takarengas pyörii edelleen vapaasti. Käytännössä skuuttia voi siis vetää ohjaustangossa olevasta kolosta perässään kuten vaikkapa renkailla varustettua matkalaukkua. Konsepti toimi käytännössä erittäin hyvin ja lautaa oli näppärä kuljettaa taitettuna vetämällä, vaikkapa ostoskeskuksessa liikkuessa.Lisäksi laudan taittaminen kokoon ja sen uudelleen avaaminen käyttökuntoon on sekin tehty äärimmäisen yksinkertaiseksi ja nopeaksi. Ohjaustangon keskellä on vipu, jota nykäistäessä lauta napsahtaa kasaan. Samasta vivusta vetäisemällä lauta taas palautuu käyttökuntoon.Taitettuna lauta on ylivoimaisesti pienin fyysisiltä mitoiltaan mitä olemme koskaan testanneet ja sitä voi todellakin kantaa vaikka metroasemalla kainalossa.Valitettavasti kaikella on kääntöpuolensa. Keveys ja pieni koko tarkoittavat väistämättä myös pientä akkua ja pienitehoista sähkömoottoria.Laudan huippunopeus on rajoitettu 20 km/h tasoon, joka on 5 km/h vähemmän kuin Suomessa sallittu suurin sähköpotkulautojen rakenteellinen nopeus.Vaatimattoman nopeuden ohella lauta on myös armottoman hidas kiihtymään. Itse asiassa Air T15e on kiihtyvyydeltään hitain sähköpotkulauta mitä olemme koskaan testanneet.Nopeuttakin isommin pienestä akusta kärsii luonnollisesti laudan kantama. Valmistajakaan ei lupaa laudalle kuin 12 kilometrin kantamaa - ja testiemme mukaan sekin on aika optimistinen arvio.Käytännössä noin 60 - 70 kg painava kuski pääsee tasamaalla ajelemaan noin 8 - 10 km matkan tasakaasulla ajellen ennen akun hyytymistä. Painavammalla kuskilla kantama tipahtaa nopeasti jopa alle 5 kilometriin.Laudalle luvataan kyllä 100 kg painoraja, mutta 100 kg painavan kuskin käsittelyssä lauta oli kokemuksemme mukaan käytännössä lähes käyttökelvoton: kiihtyvyys oli todella kehnoa tasoa ja kantama jäi noin 4 kilometrin tasoon.Tiivistettynä: jos painat alle 75 kg ja tarvitset lautaa korkeintaan 6 - 7 km mittaisiin yhdensuuntaisiin matkoihin, Air T15e kantama riittää. Mikäli työpaikalla tai koulussa on latausmahdollisuus, voi päivässä huristella tuon mainitun matkan suuntaansa.Jarruttaminen Air T15e -skuutilla tapahtuu ohjaustangon vasemmalla puolella olevasta sähköisestä jarrusta. Jarruttaminen tapahtuu säpäkästi ja ilman isompaa draamaa. Lisäksi laudassa on vapaalla rullaamisesta energiaa takaisin akkuihin keräävä ominaisuus, joka hidastaa lautaa nopeasti jo sillä, kun kaasukahvasta irrotetaan ote.Sähköinen "pirikello" toimii siten, että jarrukahvaa ja kaasukahvaa napautetaan alaspäin yhtä aikaa. Tööttäyksen ääni on selkeä ja kuuluva, joten tältäkin osin lauta on Suomen tieliikennelain mukainen jo heti paketista otettaessa - Suomessahan äänimerkki tai pirikello on pakollinen varuste sähköpotkulaudoissa.Kaasukahva puolestaan toimii kuten pitääkin ja nopeutta on suhteellisen helppo säädellä kaasuvivun avulla. Valitettavasti, joten pidemmillä matkoilla kaasua pitää vain kiltisti painaa pohjassa omin sormin.Ihastuttava tai vihastuttava ominaisuus on skuutin LED-valaistus, jota voi säädellä Ninebotin sovelluksen kautta. Pimenevissä syysilloissa valaistus auttaa muita tiellä liikkujia havaitsemaan skuutin varsin mainiosti, mutta näin keski-ikäisenä kuskina väriä vaihtavat RGB-valot osaavat olla myös hieman vaivaannuttavat. Onneksi ne saa kytkettyä myös pois päältä.Takaa löytyy perinteinen takavalo, jonka toimintaa voi säädellä haluamallaan tavalla: itse käytin sitä niin, että takavalo palaa aina ajettaessa ja vilkkuu jarrutettaessa. Edessä oleva ajovalo osoittaa fiksusti oikeaan suuntaan ja oli mielestäni tarpeeksi kirkas myös syksyn pimeydessä ajamiseen.Mittaristo on omalla tavallaan upea ilmestys: se on integroitu kiinteästi osaksi ohjaustankoa. Mittaristosta näkee kaiken oleellisen yhdellä silmäyksellä: sen hetkisen nopeuden, akun varauksen sekä käytössä olevan ajotilan.Pikkuinen Ninebot by Segway Air T15e ohjautuu säpäkästi ja todella miellyttävästi. Kiihtyvyys on, kuten aiemmin mainittua, verkkaista tahtia, joten mitään yllättäviä tilanteita laudan kanssa ei tullut tuonkaan osalta eteen.Laudan pienet renkaat - edessä 7,5 tuuman rengas, takana 6 tuuman rengas - olivat kuitenkin keskikaupungilla liikuttaessa aavistuksen verran ongelmia aiheuttava yhdistelmä. Etenkin vanhoissa risteyksissä, joissa on edelleen korkeita korotuksia ajoradalta pyörätielle siirryttäessä skuutti oli turvallisinta yksinkertaisesti vain nostaa käsin reunakiveyksen yli. Pienillä renkailla tuntui, että vähänkään korkeampaa reunakiveystä ei uskaltaisi ajaa - edes todella hitaasti.Pienistä renkaista aiheutuu myös todella matala maavara, joka ehdottomasti pitää Air T15e:n pelkästään asfaltoitujen teiden skuuttina.Lisäksi laudan tavallista pienempi koko tekee sen, että pidempi kuski ei välttämättä löydä laudan kanssa hyvää ajoasentoa, sillä ohjaustanko on merkittävästi alempana kuin muissa skuuteissa. Itse astinlauta on kuitenkin pidetty miellyttävän leveänä ja tavallisella kengänkoolla varustettu ihminen pystyy pitämään laudan päällä tarvittaessa molempia jalkoja vierekkäin niin halutessaan.Huomioimisen arvoinen maininta on myös se, että laudan päästämä äänimerkki on ihan järisyttävän kovaääninen. Lauta päästää valtaisan-äänen aina kun se kytketään päälle, kytketään laturiin, otetaan laturista pois tai sammutetaan.Ninebot by Segway Air T15e on lähes applemaisesti muotoiltu tapaus. Sen ulkonäkö on futuristinen ja yksinkertaisen tyylikäs. Myös laudan ohjaustangon ja itse seisomalaudan rakenne ja materiaalivalinnat ovat todella tarkkaan mieittyjä ja laudan suunnittelutiimille soisi joitain palkintoja työstä, jota laudan eteen on pistetty.Mutta... Valitettavasti tuotantolinjalla on sitten päätetty säästää juuri vääristä paikoista. Ja pahasti.Siinä missä laudan isot rakenteet ja mm. ohjaustanko painikkeineen ja mittaristoineen henkivät laatua, on muiden osien kanssa täysin päinvastainen tilanne.Tuntuu, että laudan kaikki irtonaiset osat on lätkäisty paikoilleen maanantain työvuoron viimeisten minuuttien aikana. Skuutti rämisee ja kolisee ajon aikana aivan valtavasti. Pienet renkaat vain pahentavat tärinää ja meteliä, joka laudasta syntyy.Ongelma on paha tasaisella asfaltilla, mutta mukulakivikaduilla se muuttuu jo naurettavan pahaksi. Laudalla ajaminen epätasaisella alustalla tuntuu kuuluvan naapurimaahan asti ja hammaslääkärit kiittävät uudesta asiakkaasta jo etukäteen.Ja vaikka voisi kuvitella, että ongelma johtuu vain jostain maanantaikappaleesta niin verkon kommenttipalstat paljastavat ongelman olevan sama järkiään kaikissa Air T15e -malleissa.Lopulta testissämme olleesta laudasta halkesi myös sen yhdestä metallikappaleesta tehty seisontatuki.Ninebot by Segway Air T15e on mielenkiintoinen tapaus. Se on rakennettu selkeästi yhtä ja ainoaa käyttötarkoitusta varten: todella kevyeksi laudaksi, jolla voidaan jatkaa julkisen liikenteen siirtymät työpaikalle tai kotiin asti. Oikeastaan muuhun tästä sähköpotkulaudasta ei olekaan, kun otetaan huomioon sen kehno kantama, joka rajoittaa laudan käyttökohteita merkittävästi.Lisäksi pieni akku aiheuttaa sen, että lautaa ei kannata suositella kenenkään yli 80kg painavan hankittavaksi, missään tilanteessa. Myöskään mäet eivät ole Air T15e:n erikoisuus, vaan jo suhteellisen loivissakin ylämäiss laudasta alkaa loppumaan puhti, jopa 60kg painavan kuskin käytössä.Kehno viimeistely aiheuttaa ärsyttävää räminää, jonka takia laudalla ei myöskään halua ajaa muualla kuin tasaisella asfaltilla. Tämä on iso sääli, koska se rajaa laudan käyttökohteita merkittävästi: useissa kaupunkien keskustoissa kadut ovat kaikkea muuta kuin tasaiset, joten "juna-asemalta skuutilla töihin" -idea kärsii tästä väistämättä.Plussapuolella taas laudan suunnittelu on upeaa, jopa nerokasta. Monet pienet yksityiskohdat on hiottu lähes täydellisiksi. Myös yhdestä kappaleesta valetut isoimmat osat ovat futuristisen muotoilun taidonnäytteitä.Air T15e:lle ei myöskään ole oikein varteenotettavia kilpailijoita olemassa: lauta on paitsi kevyt, mutta kokoontaitettuna myös erittäin pieni. Lisäksi mahdollisuus vetää lautaa taitettuna perässä sekä kahvojen taittuminen näppärästi laudan kylkeen tekee laudasta entistäkin miellyttävämmän mukana kuljetettavaksi.Nykymuodossaan Air T15e kuitenkin kaatuu kehnoon viimeistelyynsä. Sitä voi suositella ainoastaan heille, jotka etsivät noin 2-5km siirtymiin lautaa, joka mahtuu kainalon alle ruuhkabussissakin. Ja joiden matka taittuu pääosin asfaltoidulla tasamaalla.Meiltä muilta, joita lauta saattaisi vähän kiinnostaa, lähtee toive Ninebotin suuntaan: korjatkaa laatuongelmat ja lisätkää yhden kilogramman verran lisää akkua mukaan, sen verran lisäpainoa mielestäni ultra-portable -lautaan voisi vielä sietää.Tähtien osalta tämän skuutin arvioiminen oli todella vaikeaa. Se on tehty yhteen hyvin rajattuun käyttöön ja se tavallaan tekee siltä odotetut asiat hyvin. Millään muotoa "yleiskäyttöiseksi sähköpotkulaudaksi" en tätä skuuttia kenellekään suosittelisi, mutta juurikin julkisiin kulkuvälineisiin siirtymisen avuksi ja mukana kuljetettavaksi laudaksi se tarjoaa sen mitä pitääkin.Mutta valitettavasti lauta kärsii armotta laatuongelmista, jotka tekevät sillä ajelusta hieman epämiellyttävän kokemuksen. Lisäksi laudan hinta on todella suolainen. Ongelmat yhdistettynä toisiinsa laskevat laudan arvosanan varsin matalalle tasolle. Ilman laatuongelmia ja reilusti alemmalla hinnalla tähtisaldo olisi todennäköisesti täysin erinäköinen kuin nyt.