Netflixin pelit saataville maailmanlaajuisesti Androidilla

Muutama kuukausi takaperin aloitti mobiilipelien testaamisen ensimmäisillä käyttäjillä . Nyt suoratoistojätti on tiedottanut , että pelit ovat pelattavissa maailmanlaajuisesti.

Valikoima koostuu alkuun viidestä mobiilipelistä: Stranger Things: 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games) ja Teeter Up (Frosty Pop).Pelaamista varten tulee olla Netflix-tilaus. Tilauksen myötä peleissä ei ole mainoksia tai muita lisämaksuja.Pelien pelaaminen onnistuu tällä hetkellä vain Android-laitteilla. Tuki iOS:lle on tuloillaan, mutta tarkkaa aikataulua ei sen suhteen kerrottu.Netflix kertoo, että Androidin Netflix-sovellukseen ilmestyy oma valikko, josta kyseiset pelit pääsee omalle laitteelle lataamaan. Joitain pelejä pystyy pelaamaan ilman nettiyhteyttä.Tulevaisuudessa pelien valikoima tulee laajenemaan. Netflix ehtikin jo hiljattain ostamaan ensimmäisen pelistudion