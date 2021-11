Microsoft muuttaa Teamsin virtuaalimaailmaksi: 3D-hahmot tulevat sinunkin työpaikkasi aamupalaveriin

Pandemian aikana Microsoftin Teams-alustasta on tullut monen toimistotyöläisen arjen yksi tärkeimmistä sovelluksista. Sen kautta firmojen videopalaverit ja sisällön jako on hoidettu, kun maailma on siirtynyt pakon edessä yhdellä rysäyksellä etätyöhön.

Mesh tuodaan osaksi Microsoft Teamsia.







Mesh tuo mukanaan tuen 3D-hahmoille, HoloLens-virtuaalilaseille ja lisätyn todellisuuden ratkaisuille. Uuteen uljaaseen firmojen virtuaalimaailmaan voi osallistua myös omasta kotitoimistosta, ilman virtuaalilasejakin, sillä virtuaalimaailmaan voi luoda oman 3D-avatarin, jolla uudessa metaversumissa seikkaillaan.







Microsoftin mukaan yhtiö haluaa piristää ja parantaa etätyöskentelyn tapoja uusilla ominaisuuksilla. Käyttäjä voi osallistua Teams-palavereihin jatkossakin pelkällä vanhalla kunnon videolla, mutta hän liittyy kuitenkin videollaankin osaksi kokouksen omaa metaversumia, jossa jotkut osallistujat voivat olla mukana virtuaalilasien avulla, osa 3D-hahmoilla, osa vain pelkällä videolla.



Alla Microsoftin esittelyvideo uudesta Teamsin metaversumista:











Uusi palvelu kuuntelee myös keskustelijan ääntä ja käyttää tekoälyä äänen muuttamiseksi 3D-hahmojen kasvonliikkeiksi. Ja luonnollisesti puheenvuoroa pyydettäessä hahmot nostavat käden pystyyn, kuten Teamsissa nytkin - tällä kertaa vain konkreettisesti.



