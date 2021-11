Facebookissa luovutaan kasvojentunnistuksesta

Kasvojentunnistusta on käytetty Facebookissa kuvien ja videoiden analysointiin sekä mallien luomiseen, joiden avulla Facebook on kyennyt tunnistamaan tietyt henkilöt esimerkiksi live-videoista. Yli kolmasosa Facebookin aktiivista käyttäjistä on hyväksynyt aktiivisen kasvojentunnistuksen käytön, joten muutos on merkittävä.Muutoksen myötä käyttäjiä ei enää automaattisesti tunnisteta kuvista. Facebookista myös poistetaan kasvojentunnistusmalli, joilla tunnistaminen on tapahtunut.Yhtiön mukaan poistamiseen liittyy huolenaiheet käyttäjien yksityisyydestä.Asiasta kerrottiin Facebookin nettisivuilla