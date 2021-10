Päivän diili: Roomba 980 nyt hyvässä alennuksessa

Päivän diili

-roboimurin saa nyt 333 eurolla . Tämä on hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan alin hinta, jolla kyseistä roboa on myyty.AfterDawnilla kyseinen Roomba 980 arvosteltiin vuonna 2018 . Tuolloin tämä robottia sai plussaa etenkin loistavasta siivousjäljestä sekä kyvystä jatkaa siivousta akkujen latauksen jälkeen.Roomba 980 pärjää edelleen muille Roomban malleille, vaikkakin se on muutaman vuoden vanha malli. Tarkempia tietoa eri Roomban robotti-imureista saa meidän vertailusta , jossa kehotamme edelleen ostamaan Roomba 980-mallin - etenkin näin tarjouksessa ollessa.Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa saatavilla vain tänään 31.10.2021