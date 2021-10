Steamissä käynnistyi Halloween-ale

Steamissä on jälleen kerran käynnistynyt pelien alennuskampanja. Tällä kertaa vuorossa on Halloween-ale, jossa on tarjolla tuhansia karmivia pelejä tarjoushintaan ja kaikenlaisten pelien halloween-teemaisia tapahtumia ja päivityksiä.





Alennusmyynti jatkaa 1.11. klo 19 asti Suomen aikaa. Steam-kaupan sivuilta pääsee selaamaan erilaisia vaihtoehtoja pelitarjouksista. Tarjouksessa on esimerkiksi Outlast 2 (4,99 euroa), SOMA (4,19 euroa), Control (15,99 euroa) ja Death Stranding (23,99 euroa).Tarjoukset eivät rajoitu vain kauhu- ja toimintapeleihin, vaan kaikenlaisia pelejä on tarjouksessa.Tarjouksia voi selata kätevästi myös SteamDB-sivustolta , joka seuraa Steamin pelialennuksia.Alennusmyynti jatkaa 1.11. klo 19 asti Suomen aikaa.