Canonin älykäs PowerShot PX -kamera tallentaa kuvat automaattisesti

Canon julkaisi pienen ja älykkään Canon PowerShot PX -kameran, joka tallentaa automaattisesti korkealaatuisia 11,7 megapikselin kuvia ja jopa 60p Full HD -videota.

Kamera asetetaan tasaiselle pinnalle, jolloi se seuraa tilanteita ja tallentaa henkilöiden ilmeet ja reaktiot. Kameraa voi ohjata myös äänikomennoilla kuvaamaan joko kuvia tai videoita. Canonin mukaan automaattisen kuvauksen etuna on, että kaikki henkilöt päätyvät kuviin, sillä erillistä kuvaajaa ei tarvita.Kameran 19-57 mm:n polttoväli sekä panorointi- ja kallistustoiminnolla varustettu zoom-objektiivi (3x optinen) tarjoavat laajan kuvakentän (340˚ vaakasuuntainen panorointi ja 110˚ pystysuuntainen kallistus).Kamerassa on Wifi- ja Bluetooth-yhteys, joilla sen saa yhdistettyä älypuhelimiin ja tabletteihin. Kuvia voi selata Canon PowerShot PX:n iOS- tai Android-sovelluksella, mutta kuvat tallentuvat myös muistikortille, joten ne voi helposti siirtää tietokoneelle.Sovelluksen kautta voi myös ohjata kameraa manuaalisesti ja ottaa kuvan etäohjauksella. Lisäksi tietokoneella PowerShot PX -kameraa voi käyttää webkamerana.Akunkesto on parhaimmillaan 5 tuntia ja lataus onnistuu USB-C-liitännän kautta.Alla Canonin lyhyt esittely kamerasta.Canon PowerShot PX -kameran myynti alkaa joulukuussa 2021 ja sen hinnaksi on saatu 499 euroa.