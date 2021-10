HBO Max nyt saatavilla Suomessa Samsung Smart TV:lle

"Samsung pyrkii aina tarjoamaan parhaan mahdollisen kuva- ja äänikokemuksen, jotta käyttäjät pääsevät nauttimaan eri sisällöistä laadukkaasti. Tämä yhteistyö vahvistaa sitoutumistamme tarjota monipuolista viihdettä koko perheelle", sanoo Samsung Suomen TV- ja audiotuotteiden myyntipäällikkö Markus Nummisalo.

Samsungin mukaan Samsung Smart TV on ollut maailmanlaajuinen markkinajohtaja 15 vuoden ajan. Tuotteet tarjoavat kuluttajille kattavan valikoiman sisältösovelluksia, esimerkiksi monia eri suoratoistoalustoja. Viime vuonna Samsungin laitteet saivat Apple Music -sovelluksen HBO Max -sovelluksen lataaminen edellyttää, että Samsung-televisiossasi on SmartHub eli television tulee olla vuosimallia 2016 tai uudempi.Mene sovelluskauppaan, joka on television kotivalikon vasemmalla puolella, etsi "HBO Max", valitse sovellus ja napsauta "lataa". Tarvitset tilauksen kirjautuaksesi HBO Maxiin.HBO Nordicin tilaajat voivat käyttää nykyisiä käyttäjätietojaan, eikä niistä aiheudu lisäkuluja. Uudet asiakkaat voivat rekisteröityä HBO Maxin nettisivuilla.Samsungin televisioiden lisäksi HBO Maxin käyttäminen onnistuu Android TV:llä, Apple TV:llä, LG Smart TV:llä sekä PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ja Xbox Series S konsoleilla.HBO Maxia voi myös suoratoistaa televisioon esimerkiksi Chromecastin välityksellä älypuhelimesta.