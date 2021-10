Tori.fi -sivustolla tietovuoto: Puhelinnumeroita päätynyt rikollisille

Suositussa Tori.fi -palvelussa on havaittu tietovuoto. Tietovuoto koskee ilmoitusten jättäjien puhelinnumeroita.

Vaikka ilmoittaja olisi päättänyt piilottaa puhelinnumeronsa omasta ilmoituksestaan, on osa piilotetuista numeroista saatu kaivettua esiin.Puhelinnumeroihin on päästy käsiksi Torista löytyneen haavoittuvuuden vuoksi. Yhtiö on korjannut tietoturva-aukon välittömästi saatuaan tiedon ongelmasta.Yhtiönantaman haastattelun mukaan "poikkeuksellista tietoteknistä osaamista omaava taho on pystynyt käyttämään haavoittuvuutta".Yhtiön tiedossa on käyttäjiä, joiden puhelinnumero on saatu kaivettua esiin Torista kyseistä metodia käyttäen ja heihin on lähestytty WhatsAppin kautta huijaustarkoituksessa.Tori pyytää yhteydenottoa käyttäjiltä, jotka ovat saaneet Torin ilmoituksiinsa liittyviä WhatsApp-viestejä vaikka puhelinnumeroa ei ola palvelussa julkaistukaan.Asialle ei voi varsinaisesti tehdä kuluttajana itse mitään, mutta huijausten tekotapa on sama, olipa puhelinnumero julkisesti palvelussa tai kaivettu esiin nyt vuodon yhteydessä.Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.