Suomalainen Oura julkaisi uusitun älysormuksensa

Oululainen Oura julkaisi tänään uudistetun version suositusta älysormuksestaan. Uusi kolmannen sukupolven Oura -sormus tuo mukaan toivottuja uutuuksia.

Päivälläkin toimiva sykkeen seuranta

Urheilusuoritusten sykkeen seuranta

Parannettu unen vaiheiden seuranta

Kuukautisten ennakointi (ominaisuus tulee ohjelmistopäivityksenä loppuvuodesta 2021)

Tarkempi kehon lämpötilan seuranta

Veren happipitoisuuden seuranta (SpO2) - tulossa vuonna 2022 ohjelmistopäivityksenä

- tulossa vuonna 2022 ohjelmistopäivityksenä Sormuksessa olevan sisäisen tallennustilan määrä kasvoi puolesta megatavusta 16 megatavuun

Tärkein uudistus aiempaan nähden on jatkuvasti sydämen sykkeen seuranta, jota aiemmissa malleissa ei ole ollut. Aiemmin sormus on mitannut sykettä ainoastaan nukkuessa - osittain akun säästön vuoksi. Uutta on myös urheilusuoritusten aikaisen sykkeen seuranta ja urheilusuoritusten erillinen tallentaminen.Lisäksi sormuksessa on parannettu kehon lämpötilan seurantaa, jonka ansiosta sormus osaa ennakoida mm. kuukautisten ajoittumista aiempaa tarkemmin. Yhtiö lupaa myös unen laadun seurannan parantuvan talvella julkaistavan ohjelmistopäivityksen avulla.Samalla yhtiö on tuomassa käyttäjille myös uusia digitaalisia palveluita ja tapoja seurata terveyttään. Tässä kohtaa Oura sitten siirtyykin kuukausimaksullisten palveluiden saralle, sillä uudet digitaaliset terveyspalvelut ovat saatavilla ainoastaan kuukausimaksua vastaan: digitaaliset palvelut maksavat 5,99 euroa kuukaudessa.Uusille Ouran käyttäjille annetaan digitaaliset palvelut ilmaiseksi puolen vuoden ajaksi, sen jälkeen pääsy laajempiin digitaalisiin terveystietoihin vaatii lompakon avaamista. Maksullisista palveluista löytyy mm. asiantuntijoiden luomaa terveyteen liittyvää sisältöä.Tärkeimmät erot Ouran 2. sukupolven ja Ouran 3. sukupolven mallien välillä ovat:Kolmannen sukupolven sormuksen hinnat alkavat Suomessa 314 eurosta, jolloin värivaihtoehtoina ovat musta ja hopea. "Stealth"-värityksellä varustettu sormus tai kultainen versio Ourasta maksavat molemmat 419 euroa. Toimitukset uusille sormuksille alkavat marraskuussa.