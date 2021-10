HBO Max nyt käytettävissä Suomessa - alkuun saatavilla tarjoushinnalla

Uusi palvelu tarjoaa runsaasti sisältöä. Se tuo yhteen Warner Brosin, HBO:n, DC Comicsin ja Cartoon Networkin parhaimmat tarinat sekä paljon muuta.Palvelun kattavan valikoiman lisäksi mielenkiintoa lisää hinta. HBO Nordic -tilauksen hinta oli 10,95 euroa kuukaudessa, mutta uuden palvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa.Avajaisten kunniaksi HBO Max houkuttelee käyttäjiä hyvällä tarjouksella, joka on voimassa 26.10. - 30.11.HBO Maxin saa nimittäin pysyvällä 50 prosentin alennuksella eli tilaus maksaa vain 4,49 euroa kuukaudessa.Tarjous koskee ainoastaan uusia HBO Max -tilaajia ja se soveltuu yksinomaan kuukausittain automaattisesti uusiutuvaan HBO Max -tilauspakettiin. Tarjous on saatavilla osoitteessa hbomax.com, Google Playssä, LG:ssä sekä Xbox- ja PlayStation -alustoilla. Se on voimassa vain Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Andorrassa ja Espanjassa.Lisätietoa tilauksesta saa HBO Maxin nettisivuilta