Suomen operaattorit "ei onnistu, mahdotonta" - Briteissä huijauspuhelut estettiin kovalla kädellä

Suomessa on jo lähes turruttu jatkuvasti piriseviin huijauspuheluihin. Huijauksia on useampaa sorttia, mutta käytännössä kaikissa niissä on tarkoituksena lopulta viedä kuluttajan rahat tai identiteetti - tai molemmat. Mutta siinä missä kotimaamme operaattorit vain levittelevät käsiään, on Britanniassa päätetty toimia.

white sim -numerot. Kyseessä ovat SIM-kortit, jotka voidaan ohjelmoida näyttämään soittajan puhelinnumeroksi mitä tahansa. Eli huijauspuhelu saattaa tulla oikeasti Valko-Venäjältä tai Nigeriasta, mutta vastaanottajalle puhelinnumerona näkyy suomalainen +358 -puhelinnumero.



Iso-Britannian operaattorit ovat yhteistuumin päättäneet estää kyseisen kikkailun. Operaattorit lopulta oikeasti tietävät sen, tuleeko puhelu maan sisältä vai maan ulkopuolelta, riippumatta puhelussa näkyvästä puhelinnumerosta. Taustalla on se, että maiden rajojen ylittävät puhelut luonnollisesti siirtyvät maiden välisen puheluliikenteen maksujärjestelmän piiriin.



Britanniassa paikallinen Traficomia vastaava taho, Ofcom, on liittoutunut operaattoreiden kanssa. Jatkossa operaattorit estävät puhelut, jotka tulevat Britannian ulkopuolelta, mutta brittiläistä +44 -maakoodia numerotietoina käyttäen. Ongelmaksi tietysti muodostuvat ulkomailla lomalla olevat brittiliittymän omistajat, jotka haluavat soittaa kotipuoleensa.







Asiasta Iso ongelma ovat ns.-numerot. Kyseessä ovat SIM-kortit, jotka voidaan ohjelmoida näyttämään soittajan puhelinnumeroksi mitä tahansa. Eli huijauspuhelu saattaa tulla oikeasti Valko-Venäjältä tai Nigeriasta, mutta vastaanottajalle puhelinnumerona näkyy suomalainen +358 -puhelinnumero.Iso-Britannian operaattorit ovat yhteistuumin päättäneet estää kyseisen kikkailun. Operaattorit lopulta oikeasti tietävät sen, tuleeko puhelu maan sisältä vai maan ulkopuolelta, riippumatta puhelussa näkyvästä puhelinnumerosta. Taustalla on se, että maiden rajojen ylittävät puhelut luonnollisesti siirtyvät maiden välisen puheluliikenteen maksujärjestelmän piiriin.Britanniassa paikallinen Traficomia vastaava taho,, on liittoutunut operaattoreiden kanssa. Jatkossa operaattorit estävät puhelut, jotka tulevat Britannian ulkopuolelta, mutta brittiläistä +44 -maakoodia numerotietoina käyttäen. Ongelmaksi tietysti muodostuvat ulkomailla lomalla olevat brittiliittymän omistajat, jotka haluavat soittaa kotipuoleensa.Asiasta uutisoineen The Guardianin mukaan brittejä häirittiin 45 miljoonalla huijauspuhelulla pelkästään vuoden 2021 kesän aikana. Suomessa huijauspuheluiden eston suhteen operaattorit ovat olleet erittäin nihkeitä toimiakseen.