Ruotsista tärähtää: Yhden hengen lentoalus, henkilöauton hinnalla, kauppoihin ensi vuonna

Ruotslainen Jetson on esitellyt valmista versiota jo pitkään kehityksessä olleesta yhden hengen lentoaluksestaan. Sähköllä toimiva oma, yhden hengen drooni tulee myyntiin jo ensi vuonna.

on sähkömoottoreita käyttävä, korkeintaan 85 kiloa painavaa lastia kuljettava alus, joka käyttää kahdeksaa sähkömoottoria, jotka muistuttavat ulkoisesti droonien käyttämiä moottoreita.Jetson ONE painaa itsessään 86 kilogrammaa ja se taittuu kuljetuksessa 90cm leveään pakettiin, joten alus mahtuu mainiosti vaikkapa auton takakonttiin. Jetson ONE on valmistettu alumiinista ja hiilikuidusta, joiden ansiosta aluksen painoa on saatu viilattua reippaasti alaspäin.Jetsonin huippunopeudeksi kerrotaan 102km/h ja akkujen kerrotaan kestävän 20 minuutin ajan, jos kuski painaa 85kg.Lentohärvelin ensimmäinen tuotantoerä on tarkoitus toimittaa asiakkaille jo vuoden 2022 aikana. Nyt yhtiö ottaa jo vastaan tilauksia vuodelle 2023.Alla kapistuksen esittelyvideo:Niin ja se hinta? Noin 80 000 euroa. Ennakkotilauksia otetaan vastaan Jetsonin verkkosivuilla , mutta ennakkotilauksen vahvistamiseksi pitää samalla kuitata myös muodollinen 22 000 dollarinennakkomaksu.