Tietojenkalastelua nyt hurjasti liikkeellä - tällä viikolla kasvua yli 70%

Nyt #huijarit koittaa tällaista. Itseasiassa aika hyvä tuo pelkistetty tyyli: ei huonosti - tai paremmin - feikattuja grafiikoita jne. Vain viesti (epärehellinen sellainen).

Kirjoita selaimen osoitekenttään pankin koko osoite.

Tallenna verkkopankkisi osoite selaimesi kirjanmerkkeihin.

Älä siirry pankin verkkosivuille hakukoneen tulosten kautta.

Käytä pankin omaa mobiilisovellusta.

Huijausaalto alkoi tämän viikon alussa ja huijauksia on tehtailtu kaikkien suomalaisten pankkien nimissä. Esimerkiksi POP Pankki varoittaa etusivulla uusista huijauksista.Kyberturvallisuuskeskus on saanut tämän vuoden aikana pankkitunnusten kalastelusta 1226 ilmoitusta. Viime vuonna ilmoituksia tuli koko vuoden aikana 740. Tapausmäärissä on siis tapahtunut yli 65 prosentin nousu.Tällä hetkellä kalastelua yritetään tehdä viestien avulla.Ihmisten saamat viestit muistuttavat hyvin paljon pankkien oikeita viestejä. Viesteissä on saatettu käyttää pankkien aitoja viestipohjia esim. turvapostiviesteistä tai e-laskuilmoituksista. Viestit ovat kieliasultaan erittäin hyviä ja niistä ei käy heti ilmi, että kyseessä olisi huijaus.Esimerkiksi Twitterissä on jaettu kuvakaappaus Nordean nimissä liikkuvasta viestistä , jossa houkutellaan klikkaamaan linkkiä verkkopankkiin.Seuraamalla viestissä olevaa linkkiä päätyy uskottavalle huijaussivustolle, jossa pyydetään antamaan kirjautumistunnukset.Viestien lisäksi huijaussivustoille voi päätyä myös hakukonetuloksiin ujutettujen linkkien kautta Kyberturvallisuuskeskus antaa seuraavanlaiset ohjeet turvalliseen asiointiin verkkopankissa: