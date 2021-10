Museo ei voinut jakaa alastomuutta sisältävää taidetta nettiin - avasi OnlyFans -tilin

Itävallan pääkaupungin Wienin museot turhautuivat täydellisesti sosiaalisen median jättien sääntöihin. Taidemuseoiden tilejä on suljettu ja niiden sisältöä on poistettu some-jättien kuten Facebookin ja TikTokin toimesta, kun ne ovat sisältäneet alastomuutta.

Neljän Wienin museon kuraattorit ovat joutuneet tilanteen eteen vuosien saatossa usein. Museot ovat jakaneet klassista taidetta satojen vuosien takaa, mutta kaikki taide on tylysti poistettu palveluista, jos niissä on vilahtanut pätkääkään alastomuutta. Ja vaikkapa renessanssitaidetta tai Kreikan klassista taidetta vähänkään tuntevat tietävät, että alastomuus ei ole todellakaan ollut kovin harvinaista taiteessa historian saatossa.Jopa tuhansia vuosia vanhat esihistorialliset hedelmällisyyttä kuvaavat veistokset ovat joutuneet sensuurin kouriin . Sama sensuuri toistuu käytännössä kaikissa some-alustoissa: niin Facebookissa, TikTokissa kuin Instagramissakin.Nyt kaupungin museot ovat saaneet neronleimauksen ja päättäneet siirtää näyttelynsä siihen yhteen isoon alustaan, joka ei turhaa nipota alastomuudesta:Parhaiten aikuisviihdesisällöstä tunnettu OnlyFans on noussut viime vuosina netin ykköspaikaksi sisällölle, joka sisältää alastomuutta ja on samalla tuonut leivän pöytään monelle aikuisviihdealalla työskentelevälle. Yhtiö joutui hiljattain kohun keskelle, kun se kertoi aikeistaan kieltää tietyn tyyppinen pornografia palvelussaan , mutta yhtiö perui päätöksensä lähes välittömästi valtaisan kohun saattelemana.Wienin turismista vastaava taho kertoo päätöksestä tarkemmin videolla:Ja ne Wienin museoiden OnlyFans-sivut löytyvät täältä