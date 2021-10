GeForce Now -pilvipelipalvelu sai tehokkaan RTX 3080 -jäsenyyden

Tämän jäsenyyden avulla pelaajat pystyvät striimaamaan vaikkapa Steamin ja Epic Gamesin pelejä jopa 1440p-resoluutiolla ja 120 fps:n nopeudella Windows-koneille ja Mac-koneille, 4K HDR -tarkkuudella NVIDIA SHIELD TV:lle tai 120 fps:n nopeudella valituille Android-laitteille.Jäsenyyden avulla voi ottaa hyödyn esimerkiksi uudesta MacBook Prosta, jossa on 120 hertsin ProMotion -näyttö GeForce NOW RTX 3080 -jäsenyyttä tarjotaan ensimmäisenä perustaja- ja prioriteettijäsenille. Jäsenyyden hinta on 99,99 euroa 6 kuukauden osalta.Myöhemmin ennakkotilaukset tulevat saataville muille. Käyttöön jäsenyys tulee Euroopassa joulukuun aikana ja Yhdysvalloissa marraskuussa.Jäsenyydellä saa 8 tunnin peli-istunnot, kun normaalisti se on 6 tuntia.GeForce NOW -palvelun edellyttämä yhteysnopeus on vähintään 35 Mb/s, kun striimaustarkkuus on enintään 1440p ja nopeus enintään 120 FPS. Lisäksi suosituksena on kiinteä Ethernet-yhteys tai langaton 5 GHz:n reititin.Lisätietoa saa täältä