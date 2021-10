Postin nopeammat ja reaaliaikaisesti seurattavat kotiintoimitukset otetaan käyttöön Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa

"Uusien toiminnallisuuksien myötä kotiinkuljetuksista saatu palaute on ollut erinomaista: 11 000 asiakasta on tähän mennessä antanut palautetta, ja keskiarvo on ollut 4,8 asteikolla 1-5. Erityisesti asiakkaitamme on ilahduttanut kuljettajiemme ystävällisyys ja ammattimainen asenne. Verkkoshoppailun suosio jatkaa kasvuaan, ja haluamme tehdä ostosten vastaanottamisesta mahdollisimman sujuvaa ja mukavaa. Verkkokauppiaille olemme valtakunnallisesti palveleva kumppani, joka toimittaa lähetykset laadukkaasti perille myös ruuhka-aikoina, kuten jouluna", kertoo Tommi Kässi, joka vastaa Postin suurista kotimaisista paketti- ja verkkokauppa-asiakkuuksista.

Näiden ominaisuuksien saatavuutta laajennetaan nyt , sillä ne otetaan käyttöön myös Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa.Toimituspäivän aamuna tarkentuva +-30 minuutin toimitusaika sekä toimituksen reaaliaikainen seuranta on ollut käytössä Helsingissä, Espoossa ja Tampereella syyskuusta lähtien.Turussa ja Oulussa pakettien vastaanottajat saavat ominaisuudet käyttöönsä lokakuun loppuun mennessä.Lisäksi paketit on toimitettu kotiin vuorokautta nopeammin kaikissa mainituissa kaupungeissa lokakuun alusta alkaen.Uudet ominaisuudet tulevat olemaan osa OmaPostia eli toimitusajan valinta, tarkennus ja toimituksen karttaseuranta tapahtuu OmaPostin kautta. OmaPosti-sovelluksen lataaminen on maksutonta ja sitä voi käyttää joko sovelluksen tai verkkosivujen kautta.Lisäksi Posti kertoo, että se aloittaa kotiin jaettavien pakettien toimittamisen sähköisesti lokakuun lopusta alkaen Helsingissä. Sähköistä jakelua varten alueelle on hankittu 18 uutta sähköpakettiautoa.