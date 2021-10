Tampereen Hervannassa alkaa vuoden 2022 alussa robottiautojen testaaminen osana julkista liikennettä

Tulevaisuuden autoilua testataan Tampereen Hervannassa vuoden 2022 alussa kahden kuukauden ajan. Tarkoituksena on tutkia, kuinka robottiautot voivat tulevaisuudessa täydentää Tampereen julkista liikennettä. Kokeilussa hyödynnetään kahta ajoneuvoa, jotka kuljettavat matkustajia maksutta.

"Jos on ollut aiemmin robottiauton kyydissä, Hervannan autoissa luultavasti yllättyy vauhdista sekä ajon tasaisuudesta. Ajoneuvon sensorit ottavat huomioon niin jalankulkijat, pyöräilijät kuin muut ajoneuvot, ja ohjelmisto mahdollistaa ajamisen lumen peittämillä kaistoilla sekä kovassakin lumisateessa", kertoo Sensible 4:n liiketoimintajohtaja ja perustajajäsen Jussi Suomela.

"Ratikan täsmällisyys ja tiheä liikenne houkuttelevat luontaisesti matkustajia laajalta alueelta. Seuraamme Nyssessä mielenkiinnolla, miten robottiautojen tarjoama liityntäliikennepalvelu otetaan vastaan Hervannassa", toteaa joukkoliikennejohtaja Mika Periviita Tampereen seudun joukkoliikenteestä.

Robottiautokokeilu toteutetaan kahdella suomalaisen teknologiayritys Sensible 4 :n automatisoimalla Toyota Proace -tila-autolla, joiden käyttämät sensorit osaavat ottaa huomioon esimerkiksi jalankulkijat. Aiemmin yritys on tehnyt vastaavaa kokeilua esimerkiksi Helsingin Pasilassa Kokeilussa panostetaan turvallisuuteen, sillä ajoneuvoissa on aina mukana kaiken varalta turvakuljettaja, joka tarvittaessa voi ottaa haltuunsa ajoneuvon hallinnan. Lisäksi yrityksen ohjelmistoa on testattu useita kertoja Lapin talviolosuhteissa.Autojen kulkema reitti Hervannassa on noin 3.5 kilometriä pitkä ja se sisältää 10 pysäkkiä. Reitillä on 40 km/h nopeusrajoitus. Reitti kulkee myötäpäivään: Hervannan valtaväylä, Teekkarinkatu, Ahvenisjärventie, Opiskelijankatu.Tampereen kaupunki kehittää kokeilun avulla ratikan syöttöliikennepalveluita ja kerää kokemuksia siitä, kuinka robottiautot voivat tulevaisuudessa täydentää julkista liikennettä. Pilotti toteutetaan Hervannan testialueella, jota koordinoi Business Tampere.